Sachsenring-GP 2023: Bereits 60.000 Tickets verkauft

Der Vorverkauf für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring im Juni läuft hervorragend: 60.000 Tickets wurden bis Ende Januar abgesetzt.

Die MotoGP-WM ist in diesem Jahr von 16. bis 18. Juni wieder auf dem Sachsenring zu Gast. Im Moment liegt über der Anlage in der Nähe von Hohenstein-Ernstthal eine dünne Schneedecke, im Hintergrund wird aber längst intensiv an der Großveranstaltung gearbeitet.

Im Vorjahr sind nach zwei Jahren Pause sagenhafte 232.202 Fans über drei Tage an den Ring gekommen. Das Interesse der Fans ist weiterhin groß: Mittlerweile sind 60.000 Tickets über verschiedene Vorverkaufs-Aktionen abgesetzt worden. Bis 31. Januar gab es spezielle Vorverkaufspreise.

© Thorsten Horn Die ersten Campinggäste sind da © Thorsten Horn Charity-Run am Mittwoch vorm Rennen © Thorsten Horn Ein paar Kaltgetränke gefällig? © Thorsten Horn Joan Mir beim Pit Walk am Donnerstag © Thorsten Horn Wer braucht schon Schnee zum Schlitten fahren? © Thorsten Horn Wenn es Nacht wird am Sachsenring © Thorsten Horn Großartige Stimmung auf dem Ankerberg © Thorsten Horn Fußgängerzone © Thorsten Horn Altmark Grand Prix © Thorsten Horn Jack Miller bei der Fahrerpräsentation in der Karthalle © Thorsten Horn Red Bull Rennzirkus © Thorsten Horn F1 Pit Stop Game © Thorsten Horn Indians in der Steilwand © Thorsten Horn Ausstellung historischer Rennmaschinen © Thorsten Horn Damit ist alles gesagt Zurück Weiter

Achtung: Wegen der erhöhten Nachfrage bitten die Organisatoren die Fans weiterhin, die Tickets nach Möglichkeit online bzw. per E-Mail zu bestellen, über die Plattform www.adac.de/motogp oder per Mail an info@sachsenring-event.de.

Übrigens: Der Sachsenring-GP ist an diesem Wochenende auch auf der internationalen Motorradmesse in Leipzig präsent. Dort können vor Ort Pakete zum Vorteilspreis erworben werden. Am Stand in Halle 4 gibt es sämtliche Informationen zum 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring, außerdem werden besondere Merchandising-Garnituren angeboten.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert