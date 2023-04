Alex Rins und Mooney VR46: Die Sieger des Texas-GP

Mit seinem fulminanten Sieg in Austin sorgte Alex Rins nicht für strahlende Gesichter bei Honda, sondern durchbrach auch einige der Misserfolgsserien der Japaner. Marco Bezzecchi betrieb derweilen Schadensbegrenzung.

Der Mann des Texas-GP war zweifelsohne LCR-Honda-Neuling Alex Rins. Nachdem er sich im Sprint am Samstag mit Platz 2 sein erstes Podest als Honda-Fahrer gesichert hatte, war der Spanier am Sonntag der Star der Stunde.

Denn nachdem Pecco Bagnaia in Führung liegend gestürzt war, kontrollierte Rins seinen Vorsprung an der Spitze und siegte vor Luca Marini (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha). Abgesehen von HRC-Speerspitze Marc Márquez war Rins damit der erste Honda-Fahrer seit Cal Crutchlow 2018, der einen Grand Prix gewinnen konnte. Zudem war es der erste Honda-Sieg seit 539 Tagen, nachdem Márquez zuletzt 2021 in Misano siegreich war. Damit endete nach 24 Rennen die längste sieglose Serie des prestigeträchtigen Herstellers.

Nachdem der 27-Jährige 2022 in Australien und Valencia auf Suzuki gewonnen hatte, bedeutete sein Sieg in Austin, dass Rins genau die Hälfte seiner letzten sechs MotoGP-Rennen gewonnen hat. Für den Katalanen war es der sechste MotoGP-Sieg, womit er nach Jack Miller, Andrea Dovizioso, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Max Biaggi und Valentino Rossi der achte Fahrer wurde, der auf zwei verschiedenen Fabrikaten siegen konnte.

Doch nicht nur für Rins war es ein denkwürdiges Wochenende. Trotz Schwierigkeiten behielt Termas-Sieger Marco Bezzecchi dank zwei sechster Plätze die Tabellenführung. Außerdem sicherte sich Teamkollege Luca Marini am Sonntag seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse und sorgte dafür, dass das Mooney VR46 Team bislang bei jedem Grand Prix auf dem Podest stand: Bezzecchi als Dritter in Portugal sowie als Sieger in Argentinien und nun Marini als Zweiter in Austin.

Der Texas-GP zeigte einmal mehr, wie ausgeglichen das Kräfteverhältnis in der Königsklasse inzwischen ist. Mit Rins (Honda) als Sieger von Marini (Ducati), Quartararo (Yamaha) und Maverick Viñales (Aprilia) lagen vier verschiedene Hersteller in den Top-4, was zuletzt in Valencia 2022 der Fall gewesen ist. Damals siegte Rins auf Suzuki vor Brad Binder (KTM), Jorge Martin (Ducati) und Quartararo.

Letzterer sicherte sich in Austin mit Platz 3 seinen Podestplatz der Saison, der gleichzeitig sein 29. Podium in der MotoGP markierte. Damit ist der Franzose inzwischen der sechsterfolgreichste Yamaha-Pilot in Hinblick auf die Podestplatzierungen.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.