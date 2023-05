Lorenzo Savadori: Welche Rolle spielt er in Mugello? 20.05.2023 - 14:27 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Lorenzo Savadori

Nachdem er in Le Mans den verletzten Miguel Oliveira im RNF Team vertreten hat, wird Lorenzo Savadori auch in Mugello dabei sein. Bislang ist jedoch noch unklar, in welcher Funktion der Aprilia-Testfahrer auftreten wird.