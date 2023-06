Pecco Bagnaia (2.): «Hatte ich von Martin erwartet»

Platz 2 hinter Sprint-Sieger Jorge Martin war für Ducati-Werksfahrer und Pole-Setter Francesco «Pecco» Bagnaia am Samstag auf dem Sachsenring das Maximum.

Pecco Bagnaia sicherte sich in einem turbulenten Qualifying zwar die 15. Pole-Position seiner MotoGP-Karriere, im Sprint hatte er seinem Markenkollegen Jorge Martin aber nichts entgegenzusetzen, nachdem sich der Pramac-Star Bagnaia und Jack Miller vor Kurve 12 in einem bemerkenswerten Manöver geschnappt hatte.

«Als ich gesehen habe, dass er außen überholt hat, habe ich mich etwas davor gefürchtet, zu dritt und alle nebeneinander in die Bremszone zu kommen. Es war ein bisschen ein Chaos, aber es hat Spaß gemacht», schmunzelte Bagnaia.

«Das war der bisher beste Sprint, wenn es um den Spaß-Faktor geht. Ich habe die Kämpfe genossen. Es hat sehr viel Spaß gemacht», bekräftigte der WM-Leader nach dem 15-Runden-Rennen, das abgesehen von einem Sturz von Maverick Viñales ohne größere Zwischenfälle ablief. «Wir gewöhnen uns an das Format und die Sprintrennen. Es war ein intensives Rennen, ein intensiver Fight, aber es wird besser.»

Mit seinem zweiten Platz konnte der Ducati-Werksfahrer am Samstagnachmittag gut leben. «Es war für mich heute unmöglich zu gewinnen, Jorge war zu schnell und hat im zweiten Sektor den Unterschied gemacht. Ich habe zwei, drei Runden lang versucht, die Lücke wieder zu schließen, habe aber weiter verloren. Also habe ich einfach versucht, den Rückstand nach hinten zu kontrollieren.»

Was hat Martin besser gemacht? «Ich werde die Daten jeder Runde checken, um zu verstehen, wie wir das Einlenkverhalten verbessern können. Da macht er den Unterschied», schilderte der Italiener. «Wir werden versuchen, diesen Aspekt zu verbessern und eine Lösung zu finden. Ich bin sehr stark auf der Bremse, aber vielleicht brauchen wir auf dieser Strecke ein anderes Set-up. Ich bin aber zufrieden, wir müssen keine großen Dinge mehr finden.»

Ist es denn möglich, für das Rennen am Sonntag noch eine Lösung zu finden? «Ja, wir haben den Raum für Verbesserungen», gab sich Bagnaia zuversichtlich.

Sprint-Sieger Martin ist nun auch Peccos erster Verfolger in der WM-Tabelle. «Martin macht das, was ich von ihm erwartet hatte», sagte der Titelverteidiger. «Im Vorjahr hatten wir zwei unterschiedliche Motorräder und ich weiß, dass die Situation nicht einfach war. Für diese Saison hatte ich erwartet, dass er vorne sein würde. Er macht also das, was ich erwartet hatte.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Runden in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 140 Punkte. 2. Martin 119. 3. Bezzecchi 113. 4. Binder 96. 5. Zarco 93. 6. Marini 78. 7. Miller 69. 8. Aleix Espargaró 55. 9. Quartararo 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 43. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 8. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 223 Punkte. 2. KTM 125. 3. Aprilia 93. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 212 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 191. 3. Red Bull KTM Factory Racing 165. 4. Ducati Lenovo Team 158. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 70. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.