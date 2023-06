Marco Bezzecchi (7.): «Hinten keine Augen im Kopf»

Mooney-VR46-Jungstar Marco Bezzecchi (Ducati) kommt auf dem Sachsenring nicht richtig auf Touren und bekam für den Vorfall mit Marc Márquez auch noch eine Verwarnung.

«Wie gestern hatte ich Mühe mit dem Turning», seufzte Marco Bezzecchi nach dem Sprint. «Ich kam nicht vernünftig um die Kurven und bin immer weit gegangen. Es war für mich schwierig, den anderen zu folgen. Eine schnelle Runde kriege ich hin, aber über die gesamte Sprint-Distanz war es schwierig zu managen.»

Tatsächlich war der zweifache Saisonsieger im Qualifying schnell unterwegs. «Ohne die gelbe Flagge wäre ich auf der Pole gestanden, aber so sind die Regeln», verwies er auf die turbulente Schlussphase des Q2, als seine schnellste Rundenzeit wegen einer Gelbphase aus der Wertung genommen wurde.

Zuvor war der 24-Jährige schon im Kurve 13 abgeflogen: «Ich habe eine nasse Stelle erwischt und bin gestürzt. Ich habe einen Schlag am Rücken abbekommen, aber mir geht es alles in allem gut.»

Insgesamt wirkte «Bez» nach dem siebten Rang im Sprint etwas ratlos. «Ich muss schauen, ob ich mit meiner Fahrweise etwas ausgleichen kann. Ich würde auch gerne etwas an meiner Ducati ändern. Matteo [Flamigni] wird sich sicher auch schon Gedanken darüber gemacht haben. Ich werde vielleicht morgen den Medium-Hinterreifen verwenden.»

«Ich wollte im Sprint nicht zu viel riskieren. Es gab zahlreiche Stürze. Ich wollte es nicht übertreiben. Und ich hatte sowieso kaum eine Chance andere Fahrer zu überholen», ergänzte Bezzecchi.

Angesprochen auf seine Kollision mit Marc Márquez am Samstagmorgen im Freien Training und der Verhaltenswarnung, die ihm daraufhin von den Regelhütern aufs Dashboard geschickt wurde, meinte der Italiener lapidar: «Es war so, wie ihr es im TV gesehen habt.»

Die TV-Bilder erweckten den Eindruck, dass Bezzecchi im Ausgang von Kurve 12 auf der Linie vom Gas gegangen sei. Der direkt nachfolgende Honda-Werksfahrer konnte nicht rechtzeitig reagieren, es kam zur Berührung, aber glücklicherweise blieben beide sitzen.

«Ich musste an die Box fahren und es ist hier auf der Strecke nun mal so, mit dieser Boxeneinfahrt. Ich habe meinen Arm gehoben, wo sollte ich hin, wenn die Boxengasse dort ist? Ich habe meinen Arm gehoben und er hat mich in dem Moment am Heck getroffen. Vielleicht muss er weniger anderen Fahrern folgen», schob der Mooney-VR46-Fahrer nach.

«Einerseits verstehe ich es, anderseits aber auch nicht», meinte Bezzecchi zur Verwarnung. «Ich hatte nicht viel Platz, er war so nah dran… Es ist nicht nur meine Schuld. Klar war ich vor ihm, aber er ist dahinter und kann mich sehen. Ich habe hinten keine Augen im Kopf, aber egal.»

Was bedeutet ein solches «conduct warning» für den betroffenen Fahrer? «Ich weiß es nicht», gestand Bez und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. «Ich glaube, dass man vielleicht beim nächsten Mal einen Long-Lap-Penalty oder eine ‘drop position’-Strafe aufgebrummt bekommt, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hoffe, ich bekomme keine weiteren Verwarnungen mehr.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

Jorge Martin, Ducati, 15 Runden in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 140 Punkte. 2. Martin 119. 3. Bezzecchi 113. 4. Binder 96. 5. Zarco 93. 6. Marini 78. 7. Miller 69. 8. Aleix Espargaró 55. 9. Quartararo 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 43. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 8. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 223 Punkte. 2. KTM 125. 3. Aprilia 93. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 212 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 191. 3. Red Bull KTM Factory Racing 165. 4. Ducati Lenovo Team 158. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 70. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.