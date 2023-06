Pecco Bagnaia: Ducati-Wildcard für Álvaro Bautista?

Während Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia mit Blick auf die Dutch TT in Assen in Erinnerungen schwelgt, kommentierte er einen möglichen MotoGP-Wildcard-Einsatz seines Markenkollegen Álvaro Bautista.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia möchte sich in Assen mit einem weiteren starken Wochenende in die Sommerpause verabschieden. Nachdem er in Mugello sowohl im Sprint-Rennen als auch im Sonntagsrennen den Heimsieg errang, landete er am Sachsenring hinter Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) zweimal auf Rang 2. Der Vorsprung des Titelverteidigers in der WM-Tabelle schrumpfte damit auf 16 Zähler.

Doch der Italiener blickt zuversichtlich auf die Dutch TT, die er in allen drei Klassen bereits einmal gewinnen konnte (2016 in der Moto3, 2018 in der Moto2, 2022 in der MotoGP). «Dieses Wochenende ist für mich sehr besonders. Ich habe an diese Strecke schöne Erinnerungen und ich liebe das Layout. Daher komme ich sehr gern hier her», bestätigte der WM-Leader, der sich den 4,55 km langen TT Circuit sogar auf den Oberarm tätowieren lassen hat.

Was Bagnaia besonders an der niederländischen Piste fasziniert? «Das Anbremsen auf Kurve 6 und 7», schwärmte der 26-Jährige. «Da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Man spürt, dass das Vorderrad einklappt und in dem Moment muss man das Bike umlegen. Das ist beängstigend, aber gleichzeitig ist es eine meiner Lieblingsstellen. Seitdem ich in der Weltmeisterschaft fahre, habe ich großen Respekt vor dieser Strecke.»

2022 gewann der Ducati-Star das Rennen von der Pole-Position und startete damit seine beispiellose Rückkehr im WM-Kampf. «Unser Bike passt sehr gut zur Strecke. Wir werden dieses Jahr versuchen, hier genauso perfekt zu arbeiten wie im Vorjahr.»

Nach dem beeindruckenden Misano-Test von Ducati-Markenkollege Àlvaro Bautista könnte der Superbike-Weltmeister möglicherweise einen Gastauftritt in der MotoGP hinlegen. Was hält der MotoGP-Weltmeister davon? «Ja, ich würde Bautista natürlich gern bei einem Wildcard-Einsatz sehen», bekräftigte Pecco.

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.