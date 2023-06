Johann Zarco (11.): «Ducati ist extrem empfindlich»

Pramac-Ducati-Crack Johann Zarco haderte am Freitag mit seiner Ducati GP23. Nach einem schnellen Crash gelang es ihm den ganzen Tag nicht, das Vertrauen aufzubauen.

«Der Freitag war sehr weit von meinen Erwartungen entfernt», kommentierte Johann Zarco (32) seinen elften Platz am ersten Trainingstag auf dem legendären TT-Circuit in Assen. Der aktuelle WM-Vierte, der zuletzt in Le Mans, Mugello und auf dem Sachsenring dreimal in Folge auf dem Podest stand, verpasste dadurch die Qualifikation ins Q2.

«Wenn Du gleich zu Beginn des Trainings über die Front stürzt, ist das nicht sonderlich vertrauensbildend. Vermutlich war der Reifen auf der linken Seite nicht warm genug», analysierte der Pramac-Routinier seinen FP1-Abflug in Kurve 15.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Assen © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Training in Assen © Gold & Goose Bagnaia und Marini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

Der Moto2-Weltmeister von 2015 und 2016 sieht nun vor allem seine Techniker in der Pflicht. «Ich kann beim besten Willen nicht sagen, was wir ändern müssen. Ob es an der Abstimmung der Dämpfer liegt oder an der Reifenwahl. Ich habe den ganzen Tag keine vernünftige Rückmeldung von meinem Bike erhalten. So ist es absolut kein Vergnügen hier zu fahren.»

Der Südfranzose zeigte sich besonders verstimmt, «dass wir es geschafft haben, die Ducati am Nachmittag statt besser noch mieser abzustimmen.»

Den Start zu seinem insgesamt 250. GP habe sich Zarco wirklich anders vorgestellt. «Wir haben ein gutes Motorrad zu einem schlechten gemacht», grummelte er weiter. Von einem generellen Problem bei der Desmosedici GP23 will er nichts wissen, auch wenn ja beispielsweise auch Pecco Bagnaia in Assen anfangs Probleme hatte.

«Das Motorrad ist einfach sehr empfindlich abzustimmen und reagiert auf die kleinste Änderung», so der in der MotoGP immer noch sieglose 16-fache GP-Gewinner weiter. «Ich spüre aber, dass ich hier schnell sein kann, aber ohne Stabilität finde ich kein Vertrauen.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,063 min

2. Martin, Ducati, + 0,130 sec

3. Miller, KTM, + 0,155

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Viñales, Aprilia, + 0,245

6. Quartararo, Yamaha, + 0,278

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,345

8. Brad Binder, KTM, + 0,386

9. Marini, Ducati, + 0,406

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,518

11. Zarco, Ducati, + 0,606

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,731

13. Oliveira, Aprilia, + 0,738

14. Nakagami, Honda, + 0,872

15. Bastianini, Ducati, + 0,892

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,043

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,117

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,241

19. Marc Márquez, Honda, + 1,422

20. Savadori, Aprilia, + 1,432

21. Bradl, Honda, + 1,438

22. Lecuona, Honda, + 1,657

23. Folger, KTM, + 2,337

MotoGP-Ergebnis FP1, Assen (23. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,246 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,314 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

4. Zarco, Ducati, + 0,516

5. Quartararo, Yamaha, + 0,558

6. Marini, Ducati, + 0,635

7. Nakagami, Honda, + 0,735

8. Martin, Ducati, + 0,821

9. Miller, KTM, + 0,841

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,175

11. Binder, KTM, + 1,240

12. Bagnaia, Ducati, + 1,252

13. Augusto Fernández, KTM, + 1,342

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,387

15. Oliveira, Aprilia, + 1,427

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,647

17. Bastianini, Ducati, + 1,656

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,695

19. Bradl, Honda, + 1,743

20. Savadori, Aprilia, + 1,809

21. Marc Márquez, Honda, + 1,865

22. Lecuona, Honda, + 2,117

23. Folger, KTM, + 2,495