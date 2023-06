Augusto Fernández: Kein Vertrauen nach Kollision

Augusto Fernández in Assen

MotoGP-Rookie Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) schaffte es in Assen nach einer turbulenten Anfangsphase erneut in die Top-10. Zufrieden war der Spanier damit jedoch nicht.

Augusto Fernández fuhr in Assen ein cleveres Rennen, in dem er mit einem Top-10-Ergebnis belohnt wurde. Nachdem der Spanier den Assen-GP im Vorjahr gewonnen hatte, startete er zuversichtlich in das achte MotoGP-Saisonrennen. «Nach dem Warm-up war ich glücklich, da ich mich gut gefühlt habe», bestätigte der Moto2-Weltmeister von 2022, der das Warm-up als 13. beendete.

Jedoch erlebte der 25-jährige Madrilene von Startplatz 21 eine turbulente Anfangsphase, die den restlichen Verlauf seines Rennens prägte: «Zum Rennen haben sich die Bedingungen plötzlich gewandelt. Ich hatte einen sehr guten Start und konnte im ersten Sektor einige Positionen gutmachen. Jedoch bin ich dann mit einem anderen Fahrer kollidiert, wodurch ich auf der Gegengerade wieder viele Positionen verloren habe. Beim Versuch, die Plätze zurückzuholen, ist mir in der Schikane das Vorderrad eingeklappt, woraufhin ich weitgehen musste.»

Anschließend tat sich Fernández schwer. Dennoch rettete sich der Fahrer des GASGAS Factory Racing Tech3 Teams 33,763 sec hinter Rennsieger Pecco Bagnaia (Ducati) als Zehnter ins Ziel. «Ich habe lange gebraucht, um nach dieser chaotischen Anfangsphase das Vertrauen aufzubauen. Aufgrund der hohen Temperaturen habe ich mich im Vergleich zum restlichen Wochenende nicht sonderlich wohlgefühlt. Als ich dann die vielen Stürze gesehen habe, hatte ich nur noch ein Ziel – das Rennen ohne Fehler zu beenden und einige Punkte nach Hause zu bringen.»

Vor der Sommerpause liegt Fernández mit 42 Punkten an 14. Stelle des Gesamtklassements und lässt in seiner ersten Saison in der Königsklasse bereits Routiniers wie Takaaki Nakagami (LCR Honda), den verletzten Enea Bastianini (Ducati) oder Joan Mir (Honda) hinter sich.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.