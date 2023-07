Goodwood: KTM mit Brad Binder und Mika Kallio dabei

Um die fünfwöchige Sommerpause bis zum Silverstone-GP zu verkürzen, werden eine ganze Reihe MotoGP-Stars beim «Goodwood Festival of Speed» auftreten. Red Bull KTM bestätigte die Teilnahme von Brad Binder und Mika Kallio.

Das «Goodwood Festival of Speed» ist für viele Motorsport-Fans ein Pflichttermin, in diesem Jahr steht die PS-Party vom 13. bis 16. Juli im Kalender – noch dazu mit einer Jubiläumsausgabe. Denn die traditionsreiche Veranstaltung auf dem Gelände von «Goodwood House», einem Herrenhaus in West Sussex im Süden Englands, lockt seit 1993 zahlreiche Motorrad- und Automobil-Legenden sowie tausende Fans an.

Zum 30-jährigen Bestehen des Festivals kommen auch jede Menge MotoGP-Stars nach England. Das Red Bull KTM Factory Racing Team bestätigte am heutigen Montag, dass Testfahrer Mika Kallio die KTM RC16 an den ersten zwei Tagen bewegen wird. Für das Wochenende (15. und 16. Juli) übernimmt dann Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder, aktuell Vierter der MotoGP-Tabelle.

Übrigens: Einige illustre Namen aus der Vergangenheit haben sich auch schon angekündigt, darunter Giacomo Agostini, Mick Doohan, Jorge Lorenzo, Freddie Spencer, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, Kenny Roberts jr., Alex Crivillé und Randy Mamola.

Die Tickets für das «Goodwood Festival of Speed» sind schon fast ausverkauft (aktuell nur noch für Donnerstag, 13. Juni online erhältlich), mehr als 200.000 Besucher werden an den vier Tagen erwartet.