Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow: Privattest in Motegi

Cal Crutchlow wird in Motegi in der MotoGP-Startaufstellung stehen. Nun hat der Yamaha-Testfahrer zur Vorbereitung auf seinen Wildcard-Einsatz einen Privattest auf der japanischen Strecke absolviert.

Auch in diesem Jahr wird Cal Crutchlow einen Renneinsatz in der MotoGP-Königsklasse absolvieren. Der Yamaha-Testpilot, der seine Karriere als Stammfahrer nach der Saison 2020 beendet hat, wird beim Japan-GP in Motegi (29. September bis 1. Oktober) im Yamalube RS4GP Racing Team einen Wildcard-Einsatz bestreiten.

Es wird der elfte GP-Einsatz des 37-jährigen Rennfahrers seit dem Ende der Saison 2020. 2021 sprang er erst für Franco Morbidelli und später auch für Maverick Viñales insgesamt vier Mal ein. Im darauffolgenden Jahr kam er sogar auf sechs GP-Einsätze, weil sich Andrea Dovizioso bereits in Misano aus der MotoGP verabschiedet hatte.

Obwohl es bei seinem Wildcard-Einsatz in Japan in diesem Jahr in erster Linie darum gehen wird, Prototypen-Teile im Renntrimm zu testen und damit die Entwicklung der M1 voranzutreiben, bereitet sich Crutchlow schon jetzt auf seinen Auftritt vor. In Motegi absolvierte der ehemalige MotoGP-Stammpilot am 8. August auf der YZR-M1 des Yamalube RS4GP Racing Teams einen Privattest, der erfolgreich verlief. Dabei war er erstmals mit der entsprechenden Speziallackierung unterwegs.

Zu seinem Wildcard-Einsatz sagte Crutchlow im vergangenen Monat: «Als Yamaha-Testfahrer tue ich alles, was ich kann, um bei der Entwicklung der M1 zu helfen. Der Japan-GP ist eine gute Gelegenheit, um Prototypen-Teile in einer Rennsituation zu testen.» Und er versprach: «Wir werden hart arbeiten, um für Yamaha so viele wertvolle Informationen wie möglich zu sammeln.»

