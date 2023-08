Miguel Oliveira (10.): «Hätte mehr Zeit gebraucht»

Was kann Miguel Oliveira in Spielberg erreichen?

Nachdem er mit Rang 4 in Silverstone sein bestes Saisonergebnis einfuhr, gestaltete sich der Freitag des Österreich-GP für Miguel Oliveira schwieriger. Dennoch schaffte es der RNF-Aprilia-Pilot auf direktem Weg ins Q2.

Seit seinem Wechsel zu RNF Aprilia durchlebt Miguel Oliveira eine harte MotoGP-Saison. Neben viel Verletzungspech plagten den Portugiesen auch technische Probleme, weshalb er nach 18 Rennen nur auf WM-Rang 15 liegt. Der Silverstone-GP war für den Aprilia-Neuling daher ein Lichtblick, denn mit Platz 4 im Grand Prix stellte er sein bis dato bestes Saisonergebnis ein.

© Gold & Goose Willkommen am Red Bull Ring © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Red Bull Ring © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Österreich-GP © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Der Start in den Österreich-GP verlief für den 28-Jährigen hingegen holpriger. Im ersten Training schaffte es Oliveira nur auf Rang 17, auf die Bestzeit von Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) fehlten ihm 0,983 sec.

Am Nachmittag kam der fünffache MotoGP-Sieger anschließend besser in Fahrt und verbesserte seine Zeit vom Vormittag um 1,7 Sekunden. Er umrundete den 4,348 km langen Red Bull Ring in 1:29,160 min und büßte dabei 0,627 sec auf die Tagesbestzeit von Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) ein.

Platz 10 bedeutete für Oliveira automatisch einen Platz im Qualifying 2 am Samstagvormittag. «Es war ein harter, letztlich aber positiver Tag. Ich hatte nicht die beste Pace, dennoch ist mir eine gute Rundenzeit gelungen. Das hat mir geholfen, um mich in den Top-10 zu halten», fasste er seinen Arbeitstag erleichtert zusammen.

Dabei gestand Oliveira: «Ich hätte etwas mehr Zeit gebraucht, um am Bike zu arbeiten. Aber es ist wie es ist. Ich muss mit dem Ergebnis zufrieden sein.» Der Portugiese weiter: «Am Samstag werden wir einige Dinge ausprobieren, um uns zu verbessern und im Qualifying und im Sprint-Rennen gut mithalten zu können.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047