Spielberg, Warm-up: Long-Lap-Probleme für Martin

Im Warm-up am Sonntagmorgen lagen auf dem Red Bull Ring Enea Bastianini (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) und Alex Márquez (Ducati) vorne. Jorge Martin war mit dem bevorstehenden Long-Lap-Penalty beschäftigt.

Jorge Martin bekam für das GP-Rennen beim CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich (Start um 14 Uhr) einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt, weil laut FIM MotoGP Stewards seine «unverantwortliche Fahrweise» zum Startcrash im Sprint am Samstagnachmittag geführt hatte.

Der Pramac-Ducati-Pilot nutzte das Warm-up, um die lange Schleife in Kurve 1 zu üben, stürzte dabei allerdings und schlitterte über die Strecke. Glücklicherweise hatte der Ausrutscher keine dramatischen Folgen. In den nächsten zwei Versuchen nahm der WM-Zweite die Long-Lap ohne Probleme.

Martin ist nicht der einzige MotoGP-Pilot, der mit einer Strafe in das 28-Runden-Rennen gehen wird: GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró, im Sprint bemerkenswerter Sechster, rückt in der Startaufstellung von Platz 13 auf 16 nach hinten, weil er im Zeittraining am Freitagnachmittag Marc Márquez aufgehalten hat.

Das Warm-up bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen 23 Grad beendete Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini auf Platz 1. Obwohl die Session nur zehn Minuten dauerte, wurde in einigen Boxen noch mit dem Set-up experimentiert, etwa bei Repsol-Honda-Star Marc Márquez und an den drei RC16 von Brad Binder, Jack Miller und Pol Espargaró. An der RS-GP von Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales wurden auch die «fork wings» an der Gabel gesichtet.

MotoGP-Ergebnisse Warm-up, Spielberg (20. August):

1. Bastianini, Ducati, 1:29,517 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,113 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,255

4. Viñales, Aprilia, + 0,355

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,395

7. Binder, KTM, + 0,412

8. Oliveira, Aprilia, + 0,497

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,517

10. Bagnaia, Ducati, + 0,518

11. Zarco, Ducati, + 0,612

12. Nakagami, Honda, + 0,799

13. Miller, KTM, + 0,837

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,855

15. Lecuona, Honda, + 1,007

16. Marini, Ducati, + 1,048

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,051

18. Mir, Honda, + 1,145

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,196

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,206

21. Savadori, Aprilia, + 1,265

22. Marc Márquez, Honda, + 1,805

23. Martin, Ducati, + 4,191

MotoGP-Ergebnisse Q2, Spielberg (19. August):

1. Bagnaia, Ducati, 1:28,539 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,037 sec

3. Binder, KTM, + 0,114

4. Miller, KTM, + 0,230

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,289

6. Marini, Ducati, + 0,300

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,369

8. Oliveira, Aprilia, + 0,427

9. Quartararo, Yamaha, + 0,495

10. Zarco, Ducati, + 0,574

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,706

12. Martin, Ducati, + 1,828



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati

14. Morbidelli, Yamaha

15. Mir, Honda

16. Pol Espargaró*, KTM

17. Raúl Fernández, Aprilia

18. Marc Márquez, Honda

19. Nakagami, Honda

20. Di Giannantonio, Ducati

21. Lecuona, Honda

22. Augusto Fernández, KTM

23. Savadori, Aprilia



*= Strafversetzung