Jack Miller: Warum er für Montmeló zuversichtlich ist

Jack Miller und sein Crew-Chief Christian Pupulin haben herausgefunden, warum er in den letzten Rennen immer zurückfiel. In Barcelona soll das nicht mehr passieren,

«Ich bin aufgeregt und freue mich auf den Barcelona-GP, denn im Vorjahr kam nach dem Catalunya-Weekend der Wendepunkt der Saison für mich», stellte Red Bull-KTM-Werkspilot fest. «2022 war es der Tiefpunkt des Jahres für mich, nachher ging es aufwärts. Aber 2021 bin ich hier Dritter geworden, es ist also eine Piste, die mir gefällt. Ich rechne mit einem netten Wochenende. Wie ich schon in Österreich gesagte habe: Wir haben eine klare Richtung, woran wir an diesem Wochenende arbeiten werden. Wir gehen davon aus, dass es besser laufen wird als vor zwei Wochen in Österreich.»

«Ich habe mit meinen Jungs in der Box gesprochen, und wir werden zu ein paar älteren Settings zurückkehren», verriet der 28-jährige Australier. «Es sieht so aus, als hätten wir einen recht vernünftigen Plan ausgearbeitet. Wir werden eine andere Balance des Motorrads testen und wollen dadurch die Rennpace verbessern.»

«Wir sind in den letzten Wochen beim Set-up näher dorthin gegangen, was die anderen KTM-Fahrer verwendet haben», teilte Miller mit. «Aber am Ende des Tages bin ich recht einzigartig, wenn es darum geht, wo ich das Vorderrad haben will und welches Gefühl ich vom ‚front end‘ des Motorrads brauche. Da ich zuletzt dieses Gefühl nicht hatte, hat mich das Kurvenspeed gekostet. Solange ich einen neuen Reifen drauf und Grip hatte, konnte ich das in den ersten Runden irgendwie ausgleichen. Aber im Laufe des Rennens, wenn die Reifenhaftung nachließ, wurde meine Schwäche schonungslos ans Tageslicht gefördert. Nein, ich würde nicht sagen, wir sind bei der Set-up-Änderung zu abenteuerlich vorgegangen. Wir wollten einfach wissen, wo unsere Set-up-Schwächen bis inklusive Assen lagen.»

Miller weiter: «Wir wollten also den ‚drive grip‘ verbessern. Aber es kam dann ein negativer Effekt zum Vorschein, denn ich wurde durch dieses Set-up in der Kurvenmitte langsamer und hatte Mühe beim Einlenken. Wir versuchen jetzt für Catalunya, das Vorderrad wieder so abzustimmen, wie es für mich am besten ist wir probieren ein anderes Set-up aus, das uns beim Kurvenausgang helfen soll.»

«Ich hatte schon in der Moto3 bei KTM eine besondere Abstimmung», ergänzte Miller. «Denn jeder Fahrer hat eine gewisse Nische heim Setting. Du kannst nicht auf das Bike deines Teamkollegen springen und dich gut fühlen. Ich bin jetzt nicht nervös vor dem ersten Training, denn wir haben ja immer gezeigt: Wir haben Speed, sobald der Grip vorhanden ist. Wenn wir die Balance verbessern, sollten wir den Speed während des ganzen Rennens haben…»

