Brad Binder: Cool, mit dem kleinen Samurai zu fahren

Brad Binder und die gesamte Pierer-Gruppe erhält an diesem MotoGP-Rennwochenende in Misano zusätzliche Unterstützung auf der Strecke in Form von Red Bull-KTM-Edeltester Dani Pedrosa.

Am Sonntag erlebte Brad Binder im Catalunya-GP den Albtraum eine jeden Rennfahrers, als er dem ausgangs der zweiten Kurve gestürzten Pecco Bagnaia nicht mehr ausweichen konnte und ihn an den Beinen traf. Den gehörigen Schreckmoment, der den Südafrikaner sichtlich mitgenommen hatte, hat er inzwischen verarbeitet.

Am Donnerstag versicherte der Red Bull-KTM-Star im Fahrerlager von Misano, er gehe entspannt in das nächste Rennwochenende. «Natürlich machst du dir immer Sorgen, wenn du jemanden triffst», räumte Brad ein. «Pecco ist aber okay und ich glaube, dass er hier das Rennen fahren wird. Das ist die Hauptsache. Es fällt einem sehr viel leichter, es zu vergessen, wenn man weiß, dass mehr oder weniger alles okay ist.»

Näheres zum Problem, das Binder nach dem Re-Start in Montmeló zur Aufgabe gezwungen hatte, wusste er auch nach vier Tagen nicht zu berichten. «Wir hatten ein technisches Problem. Ich hatte noch keine Gelegenheit mit den Jungs in der Box zu reden, um zu verstehen, was es war und warum es passiert ist. Wir hatten einfach Pech und etwas hat nicht funktioniert.»

Der WM-Vierte ist aber zuversichtlich, dass es am Wochenende auf dem Misano World Circuit wieder besser laufen wird. «Wir hatten hier auf dieser Strecke in der Vergangenheit Mühe, aber ich glaube, die Gründe dafür haben wir ziemlich gut verstanden. Und wie unser Motorrad in diesem Jahr arbeitet, glaube ich, dass es für uns gut sein kann», ergänzte Binder. «Wir vermissen ein wenig Grip und diese Strecke bietet unglaublich guten Grip. Wenn das der Fall ist – wie auch in Jerez – hilft uns das wirklich. Die Daumen sind gedrückt, dass das auch der Realität entspricht. Am Freitagmorgen werden wir es herausfinden.»

In Jerez landeten mit Brad Binder und Jack Miller bekanntlich beide KTM-Werksfahrer sowohl im Sprint also auch im GP-Rennen in den Top-3. Dazu kam beim Spanien-GP der starke Wildcard-Auftritt von Dani Pedrosa mit den Plätzen 6 und 7. An diesem Wochenende bestreitet der Edeltester in Misano seinen zweiten Renneinsatz der laufenden Saison.

«Es ist cool, den kleinen Samurai zurückzuhaben», freut sich Binder. «Er ist so eine Waffe und es ist immer cool, wenn er mit uns auf der Strecke ist. Wenn man seine Daten checkt, ist es sehr einfach Dinge zu verstehen, weil er so sauber und so smooth, aber auch so schnell ist. Es wird positiv, ihn auf der Strecke zu haben.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.