Montag-Test in Misano: Zeitplan und Teilnehmerliste

Auf den «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» folgt in Misano am heutigen Montag gleich der nächste wichtige Termin. Wer beim eintägigen MotoGP-Test im Einsatz ist und wer verzichtet.

Auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» findet direkt im Anschluss an das Rennwochenende der zweite und letzte Montag-Test der Saison mit den MotoGP-Stammfahrern statt.

Enea Bastianini (Lenovo Ducati) und Alex Rins (LCR Honda) fehlen, weil sie sich noch von ihren Verletzungen erholen. Auch Marco Bezzecchi (Mooney VR46) und Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) entschieden sich nach ihren hart erkämpften Podestplätzen am Sonntag gegen eine Teilnahme am Testtag. Sie schonen sich, um ihm Hinblick auf die Asien-Tournee die Nachwirkungen ihrer Unfälle vom Catalunya-GP auszukurieren.

Dafür bieten Ducati, KTM und Honda mit Michele Pirro, Dani Pedrosa und Stefan Bradl auch ihre Testfahrer auf, die beim San Marino-GP jeweils mit einer Wildcard am Start waren.

Laut Pirro ist es für den Hersteller aus Borgo Panigale kein Problem, wenn WM-Leader Bagnaia pausiert und somit am Montag gar kein Ducati-Werksfahrer auf die Strecke geht. «Wir befinden uns noch in einer Anfangsphase der Entwicklung einiger Dinge, die Pecco schon probiert hat und bei denen er auch schon festgestellt hat, dass sie funktionieren können. Das definitive Motorrad werden wir erst in Valencia oder in Sepang sehen», ergänzte der Ducati-Testfahrer mit Verweis auf den Dienstag-Test nach dem Saisonfinale 2023 und dem Sepang-Test Anfang Februar 2024.

Das Yamaha-Werksteam verzichtet beim Montag-Test in Misano auf den Einsatz von Testfahrer Cal Crutchlow, der dem neuen Material bereits ausgiebig auf den Zahn gefühlt hat. Fabio Quartararo ist gespannt, ob der bisherige Formel-1-Motorenkonstrukteur Ing. Luca Marmorini, der mit seinen sieben Technikern seit Januar 2022 für Yamaha auf PS-Suche ist, für den Reihenvierzylinder-Motor der M1 endlich die gewünschte Power gefunden hat.

«Wir machen gute Fortschritte. Beim Montag-Test probieren wir einen neuen Upgrade-Level aus. Das wird nicht die endgültige Spezifikation für 2024 sein, aber das erste Upgrade seit März in diesem Jahr», erklärte Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing. «Wir verstehen natürlich, dass auch unsere Mitbewerber Fortschritte erzielen werden. Wir müssen also stärker entwickeln als die Konkurrenz. Wir werden vier oder fünf Ingenieure von Marmorini am Montag in der Box haben. Wir werden den ersten Nutzen aus der Zusammenarbeit mit der Firma ‘Marmotors’ sehen.»

Aprilia setzt am Montag auch nur die vier Stammfahrer aus dem Werks- und Kundenteam ein, Lorenzo Savadori wird in wenigen Tagen in Valencia privat testen.

Michelin nutzt die Gelegenheit für Reifentests: Jeder Fahrer bekommt zwei neue Hinterreifen-Compounds (Soft und Medium) und einen neuen 2024er-Vorderreifen-Compound.

Zeitplan Montag-Test, Misano (11. September):

09.00 bis 12.45 Uhr: MotoGP-Test

12.50 bis 13.00 Uhr: Practice-Start-Session

14.00 bis 18.00 Uhr: MotoGP-Test

18.05 bis 18.15 Uhr: Practice-Start-Session

Teilnehmer Montag-Test, Misano (11. September):

Johann Zarco, Prima Pramac Ducati

Stefan Bradl, HRC Test Team

Luca Marini, Mooney VR46 Ducati

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Franco Morbidelli, Monster Yamaha

Raúl Fernández, CryptoDATA RNF Aprilia

Dani Pedrosa, Red Bull KTM

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Brad Binder, Red Bull KTM Factory

Joan Mir, Repsol Honda

Augusto Fernández, GASGAS Factory Tech3

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory

Pol Espargaró, GASGAS Factory Tech3

Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati

Michele Pirro, Ducati Test Team

Alex Márquez, Gresini Ducati

Miguel Oliveira, CryptoDATA RNF Aprilia

Jorge Martin, Prima Pramac Ducati

Marc Márquez, Repsol Honda