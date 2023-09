Augusto Fernández (GASGAS): Stark auf der Bremse 26.09.2023 - 11:56 Von Friedemann Kirn

© Gold & Goose Augusto Fernández (GASGAS) im Kampf mit Aprilia-Ass Maverick Viñales © Gold & Goose Augusto Fernández mit seinem gleichnamigen Vater Augusto

Ein Defekt am Ride Height Device seiner GASGAS hinderte Augusto Fernández am Sonntag des Indien-GP daran, zum zwölften Mal in der Saison in die Punkte zu fahren. Dennoch zog der Spanier eine positive Bilanz.