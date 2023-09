Fabio Di Giannantonio: «Schulter verabschiedete sich»

Seine Schulter zwang Fabio Di Giannantonio in Indien zum Aufgeben

Fabio Di Giannantonio war am Sonntag des Indien-GP auf dem Weg zu einem Top-10-Ergebnis, jedoch musste er das Rennen vorzeitig aufgeben. Der Gresini-Ducati-Pilot sprach anschließend von einer «gefährlichen» Situation.

Nachdem er am Samstag im MotoGP-Sprint als Zehnter nur knapp die Punkteränge verpasste, zeigte Fabio Di Giannantonio am Sonntag des Indien-GP ein starkes Rennen. Von Startplatz 13 arbeitete sich der Römer innerhalb der ersten Rennhälfte bis auf Platz 8 vor und war damit auf Kurs zu seinem sechsten Top-10-Ergebnis der Saison.

Doch in Runde 19 fiel der Gresini-Ducati-Pilot urplötzlich von Rang 9 bis auf Position 16 zurück. Als Ursache nannte er anschließend: «Mein Start war in Ordnung, denn ich konnte einige Positionen gut machen. Ich lag dann auf Platz 8 und hätte ein weiteres Top-10-Ergebnis einfahren können. Aber nach einigen Runden Attacke hat sich meine Schulter verabschiedet», verwies «Diggia» auf seine lädierte Schulter, die er sich beim Misano-GP angeschlagen hatte.

Zwei Runden vor Schluss steuerte der 24-Jährige schließlich die Gresini-Box an und parkte seine Desmosedici GP22 in der Garage. «Ich wollte den Schmerzen trotzen. Aber in den letzten Runden habe ich nur noch versucht, mit auf dem Bike zu halten. Aufgrund der starken Schmerzen wurde mir beim Anbremsen sogar kurz schwarz vor Augen, das war wirklich gefährlich. Die Schmerzen waren einfach zu groß, weshalb ich das Rennen zwei Runden vor Schluss beenden musste», erklärte er sein Aufgeben.

In seiner zweiten MotoGP-Saison liegt Di Giannantonio nur auf WM-Rang 17. Dass er in Indien ein gutes Ergebnis verspielt hat, ärgert ihn daher umso mehr: «Natürlich bin ich enttäuscht, denn ich war das gesamte Wochenende über schnell und auch die Ergebnisse sahen bis Sonntag gut aus.» Der Italiener hat noch 16 MotoGP-Rennen Zeit sich zu beweisen, bevor er 2024 voraussichtlich wieder in die Moto2-Klasse zurückkehrt.

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.