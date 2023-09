Marc Márquez über seine besondere Beziehung zu Motegi

Was können Marc Márquez und Joan Mir in Motegi erreichen?

HRC steht mit dem Japan-GP ein wichtiges Heimrennen bevor, bei dem sie in der Vergangenheit mit Honda-Star Marc Márquez bereits zahlreiche Erfolge feierten. Der Spanier ist daher guter Hoffnung.

«Motegi ist immer ein besonderes Rennen, vor allem als Honda-Fahrer», schwärmte Marc Márquez im Vorfeld des Japan-GP. Der 30-jährige Spanier hat auf dem Twin Ring Motegi bereits eine beeindruckende Erfolgsserie vorzuweisen. Insgesamt neun Mal stand er dort auf dem Podium, davon fünf Mal auf der obersten Stufe des Treppchens – einmal in der 125-ccm-WM 2010, einmal in der Moto2 2012 und drei Mal in der MotoGP (2016, 2018 und 2019).

Nach zweijähriger Absenz sicherte sich Márquez bei seiner Rückkehr nach Motegi 2022 sensationell die Pole-Position. Im Rennen reichte es für den 85-fachen GP-Sieger immerhin für Platz 4. «Es stimmt, wir haben einige unvergessliche Erinnerungen an diesen Ort», stellte der Honda-Star begeistert fest. «Von Pole-Positions über Siege bis hin zu Meisterschaftsgewinnen war alles dabei. Daher hoffe ich, den Fans auch in diesem Jahr einen Grund zur Freude zu geben.»

Auf der Stop-and-Go-Strecke in Indien schnitt das Repsol-Honda-Duo Márquez und Joan Mir zuletzt stark ab. Da die Piste in Motegi einen ähnlichen Streckencharakter aufweist, könnte auch hier ein respektables Teamergebnis möglich sein. Doch mit Prognosen hält sich Márquez erneut zurück, denn: «Die Bedingungen können sich in Motegi schnell ändern. Daher werden wir uns immer neu anpassen müssen. Unser Ziel bleibt aber das gleiche. Wir wollen stetige Fortschritte erzielen, um uns auf diese Weise zu verbessern.»

Auch für Joan Mir ist das Wochenende auf Hondas Heimstrecke ein besonderes: «Die Fans hier sind unglaublich. Ich freue mich darauf, als Honda-Fahrer auf diese Strecke zu kommen. In Indien haben wir gute Resultate erzielt, weshalb wir hoffen, diesen Trend auch in Japan fortzusetzen. Aber ich denke, das Wochenende wird etwas herausfordernder. Deshalb müssen wir abwarten, was letztlich geschieht», so der WM-22.

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.