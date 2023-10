Marc Márquez in Indonesien: Weitere Lichtblicke?

Joan Mir: In der WM nach 14 Grand Prix mit 20 Punkten nur an 22. Stelle

Nach zwei dritten Plätzen im Sprint in Indien und am Sonntag in Japan hofft Repsol-Honda-Star Marc Márquez auf weitere Lichtblicke in Mandalika.

Auf dem 2022 von der MotoGP-WM erstmals eingeweihten Mandalika International Street Circuit findet am kommenden Wochenende zum zweiten Mal der Motorrad-GP von Indonesien statt. Im letzten Jahr konnte Marc Márquez an diesem Rennen nach dem heftigen Crash im Warm-up wegen Doppelsichtigkeit nicht teilnehmen.

Das Repsol Honda Team hat zuletzt in Indien mit Platz 3 im Sprint und mit dem Podium in Japan am Sonntag dank Márquez zwei Lichtblicke erreicht. Der sechsfache Weltmeister bemerkte aber klipp und klar, diese Ergebnisse seien mehr den Umständen geschuldet als irgendwelchen Verbesserungen an der Honda RC213V.

«Unser Ziel für das Rennwochenende in Lombok ist das genau gleiche wie bei den restlichen Grand Prix 2023. Wir werden als Team versuchen, noch das Maximum aus der Saison 2023 herausholen», stellte Marc fest. «In Indonesien kannst du bei jedem Besuch die Leidenschaft der Fans spüren. Leider konnte ich im Vorjahr das Rennen am Sonntag nach dem Warm-up-Crash nicht bestreiten. Aber ich habe damals hier am Test teilgenommen und am Freitag und Samstag das GP-Training und das Quali absolviert. Deshalb haben wir eine gute Vorstellung davon, was uns in diesem Jahr erwartet. Wir wollen eine gute Show zeigen und wirklich Freude an diesem Event haben.»

«Ich komme nach dem Japan-GP und einer Woche Erholung daheim in Spanien mit frischen Kräften nach Indonesien», berichtete Joan Mir. «Ich bin bereit zu neuen Taten. In Japan haben wir einige Enttäuschungen erlebt. Aber ich werde diesen Frust hinter mir lassen und schöpfe daraus neue Motivation.»

«Letztes Jahr haben wir auf Lombok bei sehr kniffligen Bedingungen einen guten sechsten Platz erreicht», ergänzte der letztjährige Suzuki-Werkspilot und MotoGP-Weltmeister von 2020. «Jetzt müssten wir abwarten, was wir in diesem Jahr bewerkstelligen können. Auch das Wetter wird eine Rolle spielen… Auf jeden Fall sagen die Prognosen sehr hohe Temperaturen voraus.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi, 1.10.:

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.