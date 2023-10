Jack Miller (KTM/9.): Zwei Stürze – trotzdem Platz 9

Obwohl er am Freitagnachmittag auf dem Mandalika Circuit zwei Stürze baute, freute sich Jack Miller über «unglaublichen Grip» am Hinterrad seiner Red Bull KTM – und buchte Platz 9.

Ende gut, alles gut für «Thriller Miller», der seiner Boxencrew einmal mehr eine Reihe von nervenaufreibenden Momenten bescherte. «Beim ersten Sturz hatte Enea Bastianini sein Bike im Kurvenscheitelpunkt geparkt. Ich war auf einer guten Runde, lenkte ein bisschen später ein als sonst, geriet auf den dreckigen Teil der Piste und rutschte übers Vorderrad aus», schilderte der Australier.

Der zweite Sturz gehe komplett auf sein eigenes Konto, fügte Miller hinzu. «Ich hatte die ganze Session über Mühe, das Bike vor der ersten Kurve rechtzeitig abzubremsen und den Speed zu kontrollieren. Auf meiner ersten fliegenden Runde kam ich zu spät dort an, verpasste den Scheitelpunkt und musste aufmachen. In der nächsten Runde wollte ich entschlossener einbiegen und sehen, was dabei herauskommt – und was herauskam, haben wir ja alle gesehen!» Zwei demolierte Verkleidungen, zwei zerschlissene Lederkombis: Das Zweittraining beim Indonesien-Grand Prix sei nicht ganz ideal verlaufen, fasste Miller zusammen.

Und doch überwog, wie meist bei dem 28-jährigen, der Optimismus. «Das Bike fühlt sich prima an. Ich habe jede Menge Zutrauen», urteilte er über die neueste Version der KTM RC16 mit Karbonrahmen. «Der Grip am Hinterrad ist unglaublich. Ich kann nach Belieben aus den Kurven feuern, was sich auch im Topspeed bemerkbar macht. Über einen Mangel an Grip hinten kann ich mich wirklich nicht beklagen», meinte er. «Wir versuchen nun, die Balance zu verbessern und etwas von dem Grip nach vorn zu transferieren. Wenn uns das gelingt, sind wir fürs Qualifying und den Sprint am Samstag hervorragend aufgestellt!»

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736