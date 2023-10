Jorge Martin (Ducati/1.): «Der Druck ist auf Pecco!»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin hat mit dem MotoGP-Sprint-Sieg in Mandalika neuer WM-Leader und spricht über seinen Herangehensweise im WM-Fight gegen Pecco Bagnaia.

Der Spanier Jorge Martin wetzte in Mandalika im MotoGP-Sprint mit der Pramac-Ducati von Startplatz 6 an die Spitze und holte mit seinem nächsten Sieg auch die WM-Führung, da Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) diesmal nur auf Platz 8 ins Ziel kam.

«Ich bin super glücklich», strahlte Martin. «Es war ein schwieriges Rennen. Der Start von Platz 6 war nicht einfach und ich hatte nicht die beste Position. Ich konnte aber viele Fahrer überholen und das auf einer Piste, auf der das Überholen schwierig ist. Ich hoffe, dass es am Sonntag wieder so läuft.»

«In der ersten Kurve war ich auf dem Schmutz, daher konnte ich dort keine Positionen gut machen. Aber dann habe ich die Jungs Schritt für Schritt überholen können. Ich habe mich super gut gefühlt. Ich dachte vor dem Rennen eigentlich, ich könnte nicht so einfach überholen, aber dann konnte ich an allen vorbeigehen, sogar an Brad Binder. Auch wenn ich den Hinterreifen etwas kontrollieren musste, denn der Soft-Reifen ist sehr weich. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit.»

Zur übernommenen WM-Führung sagt der Madrilene: «Es fühlt sich wirklich gut – es ist unglaublich! Das ist wie ein Traum! Das ist es auch, warum wir da sind. Wir müssen weiter attackieren, alles was jetzt kommt ist gut. Der Druck ist auf Pecco, weil er muss gewinnen! Daher fahre ich mit der gleichen Mentalität weiter.»

Der «Martinator» weiß: «Die Piste ist sauberer geworden. Ich bin heute mit dem gebrauchten Reifen die gleichen Zeiten gefahren wie am Freitag mit den neuen Reifen. Es ist schwer zu überholen, denn die saubere Linie ist nur etwa einen oder eineinhalb Meter breit.»

«Der Reifendruck war noch im erlaubten Fenster, aber doch nahe am Limit. Mein Crew-Chief macht einen unglaublichen Job. Hoffentlich können wir so weiter machen.»

Zum Qualifying stellte der neue WM-Leader fest: «Ich bin mit dem neuen Reifen gestürzt, bin davor schon in Kurve 5 fast gestürzt. Dann musste ich mit dem harten Reifen raus. P6 war so gesehen wirklich das Maximum!»

Bei Ducati gibt es alle Daten auch für Martin zur Einsicht. Martin verrät: «Ich schaue auch auf die Daten von Pecco. Ich schaue immer, was er macht mit den Set-ups. Ich muss dann aber an meinem Teil arbeiten und an meinem Stil. Ich kann ihm nicht helfen. Ich habe zu Beginn der Saison viele gute Punkte verschenkt. Dieses Jahr ist immer noch ein Lernprozess. Ich hoffe, ich werde 2024 diese Fehler nicht mehr machen.»

Zur Lage für das 27 Runden lange Hauptrennen meinte Jorge Martin: «Ich bin der einzige, der mit dem Medium-Reifen schon in der Früh gearbeitet hat. Man hat bei Maverick gesehen, er war nach sieben oder acht Runden mit dem Soft-Reifen komplett am Ende. In diesem Bereich kommt der Vorteil des Medium-Reifens, ich hoffe ich kann von diesen Runden am Sonntag profitieren.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 328 Punkte. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 502 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.