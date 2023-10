Franco Morbidelli (Yamaha/14.): 4 Runden an der Box

Nur in der ersten Runde hatte Franco Morbidelli mit Enea Bastianini noch einen Fahrer hinter sich

Als einer von nur 14 MotoGP-Piloten sah Franco Morbidelli beim Indonesien-GP am Sonntag zwar die Zielflagge, die volle Renndistanz hatte der Yamaha-Werksfahrer wegen eines Problems aber nicht absolviert.

Während Fabio Quartararo für das Yamaha-Werksteam am Sonntag auf Lombok sein wohl bisher bestes Rennen der Saison zeigte und nur 0,433 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia als Dritter die Ziellinie kreuzte, bildete sein Teamkollege Franco Morbidelli mit ganzen vier Runden Rückstand das Schlusslicht.

Der Grund dafür: Am Ende der zweiten Runde musste der Vizeweltmeister von 2020 die Box ansteuern, weil an seiner M1 ein Elektronik-Problem aufgetreten war.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Aleix Espargaró und Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Aleix Espargaró © Gold & Goose Bagnaia, Viñales, Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales und Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró und Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Viñales, Bagnaia, Quartararo Zurück Weiter

Nach dem ungeplanten Zwischenstopp brachte der Italo-Brasilianer sein einsames Rennen als 14. immerhin in den Punkterängen zu Ende, weil ganze sieben MotoGP-Piloten durch Stürze ausgefallen waren und Alex Márquez wegen der Schmerzen an den Rippen schon seit Freitagnachmittag nur noch in der Zuschauerrolle war.

«Nach einem guten Start hatte ich ein Elektronik-Problem, ich musste mich zurückfallen lassen, an die Box fahren und das Rennen danach wieder aufnehmen», schilderte Morbidelli. «Ich bin 23 Runden lang alleine gefahren und ich war glücklich zu sehen, welchen Speed ich hatte. Es war für mich und das Team gut, das Rennen trotzdem zu Ende zu bringen. Wir werden versuchen, diesen Speed nach Phillip Island mitzunehmen. Dann werden wir sehen, was passiert.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.