Miguel Oliveira (Aprilia): Frust über falsche Wahl

CryptoDATA-RNF-Aprilia-Ass Miguel Oliveira erlebte in Indonesien mit Platz 12 ein sehr durchwachsenes Hauptrennen und vermied danach eine Stellungnahme zur Berührung mit Brad Binder.

Der 28-jährige Portugiese Miguel Oliveira war im MotoGP-Rennen von Mandalika auf einem guten Weg zu einem starken Ergebnis. Doch kurz am Ende des ersten Drittels der Renndistanz kam der Plan des RNF-Aprilia-Fahrers völlig durcheinander. Erst überholten ihn Jack Miller (Red Bull-KTM), Marco Bezzecchi (VR46 Dcuati) und Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

Wenig später wurde Oliveira (er lag nach zehn Runden an 8. Position) nach einem Rempler von Brad Binder (Red Bull-KTM) weit neben die Piste befördert. Er musste einen Riesenumweg in Kauf nehmen. Binder, der sich beim Rempler auch links ein Winglet abfuhr, kassierte dafür einen seiner beiden Long Lap-Penaltys. Oliveira fädelte sich seinerseits auf Platz 16 wieder ein und kehrte aus der zwölften Runde als Vierzehnter zurück. Mit Rang 12 war der Portugiese am Ende alles andere als happy, nachdem er sich in der Anfangsphase in den Runden 6 bis 8 noch von Rang 8 auf Platz 6 verbessert hatte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Aleix Espargaró und Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Aleix Espargaró © Gold & Goose Bagnaia, Viñales, Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales und Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró und Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Viñales, Bagnaia, Quartararo Zurück Weiter

«Das Rennen war klarerweise nicht das Beste für uns», merkte Oliveira an. «Wir sind gut gestartet, aber ich habe bald herausgefunden, dass die Wahl des Hinterreifens nicht die beste war.»

Der Portugiese, der wie Aprilia-Markenkollege Aleix Espargaró mit dem Soft-Reifen losfuhr und offiziell kein Wort über die harte Attacke seines letztjährigen Red Bull-KTM-Teamkollegen Brad Binder verlor, war sauer. «Es ist wirklich schade, ich hatte nämlich das Gefühl, dass wir einen Fortschritt mit dem Set-up des Motorrads gemacht haben. Auch der Sprint war am Samstag recht gut für mich gelaufen.» Da war Miguel jedoch mit Platz 10 punktlos geblieben. Da Di Giannantonio immer stärker wird, muss er jetzt sogar um seinen 13. WM-Rang bangen.

Zur Erinnerung: Oliveira hatte 2022 im Regen in Mandalika für Red Bull-KTM gewonnen. «Ich bin wirklich enttäuscht von diesem Renntag. Wir müssen aber das Positive mitnehmen. Wir haben etwas über das Set-up des Motorrads gelernt. Wir müssen einfach weiter Druck machen in den nächsten Rennen und versuchen, das Beste herauszuholen.»

Die Reifenwahl spielte angesichts von 60 Grad Asphalttemperatur und der kräfteraubenden Distanz von 27 Runden beim Mandalika-GP eine wichtige Rolle.

Den Soft-Vorderreifen wählten Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo und Morbidelli. Für den Medium-Front entschieden sich Viñales, Binder, Augusto Fernández und Pol Espargaró. Nur drei Fahrer gingen auf Nummer Sicher und liessen den harten Compound vorne montieren: Sieger Bagnaia, Zarco (gestürzt) und Lenovo-Ducati-Werkspilot Bastianini, der auf Platz 8 eintraf.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.