Taka Nakagami (Honda/11.): Wer pokert, kann verlieren

Das Risiko, das Taka Nakagami mit der Wahl des weichen Hinterreifens einging, war im LCR-Honda-Team bekannt. Die Rechnung ging schliesslich nicht auf. Doch der Japaner war nicht der einzige, der sich verpokerte.

Gemeinsam mit einem der eigentlichen Rennfavoriten, Aleix Espargaró, trudelte Taka Nakagami (31) nach 27 Runden schliesslich ins Ziel des Indonesien GP. Mit dem Aprilia-Werksfahrer, einem der meistgenannten Favoriten für das Rennen auf dem Mandalika Circuit, war der Japaner auf Rang 11 beim Zieleinlauf also in allerbester Gesellschaft.

Die beiden Cracks erlitten dasselbe Schicksal. Der weiche Hinterreifen erwies sich als fatale Fehlentscheidung. «Fairerweise muss man sagen, dass uns Michelin von der Wahl eines weichen Hinterreifens klar abgeraten hatte», nahm Taka Nakagami die Vertreter des seit 1889 aktiven, französischen Reifenhersteller in Schutz. «Aber wir glaubten, dass auch der Medium-Reifen das Rennen nicht durchhalten würde.»

Doch bei Lucio Cecchinellos LCR-Honda-Team glaubte man eine ideale, alternative Strategie gefunden zu haben. «Der Plan war klar. Wir wollten in der Startphase so viele Positionen wie möglich gutmachen. Das ging anfangs auch gut. Doch ich merke ziemlich bald, dass wir uns verpokert hatten», gab sich Taka nach dem Rennen zerknirscht. «Die letzten zehn Runden waren schwierig, vor allem in den Bremsphasen.»

Die Reifenwahl spielte angesichts von 60 Grad Asphalttemperatur und der kräfteraubenden Distanz von 27 Runden beim Mandalika-GP eine wichtige Rolle. Den Soft-Vorderreifen wählten Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo und Morbidelli. Für den Medium-Front entschieden sich Viñales, Binder, Augusto Fernández und Pol Espargaró. Nur drei Fahrer gingen auf Nummer Sicher und liessen den harten Compound vorne montieren: Sieger Bagnaia, Zarco (gestürzt) und Lenovo-Ducati-Werkspilot Bastianini, der auf Platz 8 eintraf.

Doch der guten Laune des Japaners, immerhin in seinem sechsten MotoGP-Jahr, war dieser Rückschlag auf der Insel Lombok nicht entscheidend abträglich. «Zusammenfassend kann man sagen, dass wir an diesem Weekend wirklich Fortschritte erzielt haben. Die Balance des Bikes war deutlich besser als auch schon. Mit diesen Fortschritten können wir in Australien sicher einen Top-Ten-Rang anvisieren», so der einzige Pilot neben Alex Rins, der für das einst stolzen Honda-Werk im Ziel von Mandalika eintraf.

Denn das Repsol-Team wurde durch Stürze von Marc Marquez und Joan Mir wieder einmal aufgerieben.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.