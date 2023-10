Maverick Viñales: Zu 100% auf Aprilia konzentriert

Ein gut gelaunter Maverick Viñales sprach am Donnerstag auf Phillip Island über seine Chancen auf einen geschichtsträchtigen MotoGP-Sieg mit Aprilia und reagierte auf die Repsol-Honda-Gerüchte.

Maverick Viñales spulte beim Indonesien-GP zwar Führungskilometer ab, auf seinen ersten Sieg auf der RS-GP muss er allerdings weiter warten. Auch seinen zweiten Platz feierte der Aprilia-Werksfahrer im Batman-Kostüm auf dem Podium aber ausgiebig. «Mandalika war großartig. Es ist wirklich gut, das Rennen anzuführen. Das hilft, um viel zu verstehen und das Vertrauen und den Rhythmus zu finden. Es ist ein großartiges Gefühl, ich habe seit Montmeló ein gutes Gefühl.»

Deshalb gibt sich der 28-jährige Spanier auch im Hinblick auf den anstehenden Australien-GP zuversichtlich: «Es ist eine Strecke, auf der ich üblicherweise ziemlich gut bin. Ehrlich gesagt, ich habe mir kein konkretes Ergebnis zum Ziel gesetzt, ich will einfach nur an der Spitze kämpfen und eine gute Performance zeigen. Das ist mein Ziel.»

Besonders die schnellen Kurven liegen Viñales, der auf Phillip Island in seiner WM-Karriere bisher fünf Podestplätze verbuchte, darunter zwei Siege (2014 in der Moto2 und 2018 in der MotoGP). In der Königsklasse stand er in Australien von 2016 bis 2018 dreimal in Folge auf dem Podest, 2019 stürzte er im Kampf um den Sieg.

Falls Viñales am Sonntag als Aprilia-Pilot ganz oben stehen sollte, würde er als erster Sieger mit drei verschiedenen Fabrikaten in der MotoGP-Ära Geschichte schreiben. Sieht er auf Phillip Island vielleicht eine seiner besten Chancen darauf? «Wenn wir gut arbeiten, kann es etwas einfacher sein als auf anderen Strecken», pflichtete Maverick bei. «Diese Art von Kurven passen ziemlich gut zu unserem Motorrad, aber es ist schwierig, weil die Konkurrenz auf einem wirklich starken Level unterwegs ist – und es gibt viele Rivalen. Wir sind aber auch dabei, wir haben den Speed und das macht uns glücklich und stolz.»

«Es ist ein Prozess, den wir fortführen müssen, und dafür brauchst du Rennen an der Spitze. Es ist nicht so, dass du auf einmal auf magische Weise den Speed hast, du musst das aufbauen. Und das machen wir, deshalb weiß ich: Wenn ich einmal ein Rennen gewinnen werde, werde ich mehrere gewinnen. Wir sind jetzt in dieser Situation, in der wir vor einer Wand stehen, die wir überwinden müssen», weiß der neunfache MotoGP-Sieger.

Ein Vorhaben, das er mit Aprilia umsetzen will, gab Viñales auf die Frage nach der Márquez-Nachfolge im Repsol-Honda-Werksteam klar zu verstehen: «Ich habe es schon gesagt, mein Commitment gilt zu 100 Prozent Aprilia. Wir haben fünf Rennen vor uns, auf die ich sehr fokussiert bin, und ich habe einen Vertrag für nächstes Jahr. Darauf konzentriere ich mich voll und ganz.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.