Fabio Di Giannantonio: «Habe ein Angebot von der Bar»

Als schon feststand, dass Fabio Di Giannantonio seine Gresini-Ducati 2024 an Marc Márquez übergeben muss, machte der Italiener mit einem starken Wochenende auf sich aufmerksam – und hofft nun auf einen MotoGP-Verbleib.

Fabio Di Giannantonio erzielte in Indonesien mit Rang 4 seine MotoGP-Bestleistung und ließ seinen Emotionen danach freien Lauf. «Ich muss sagen, dass ich zu Hause eine unglaubliche Mannschaft habe. Auch meine Familie und meine Freunde helfen mir sehr, nie den Fokus zu verlieren. Ich habe immer versucht, mich selbst zu verbessern und besser und schneller zu sein. Es war nicht einfach, aber es gehört auch zum Spiel. Unser Ziel und unsere – sagen wir – Rache ist einfach, auf der Strecke schnell zu sein.»

Wie es für den 25-jährigen Italiener 2024 weitergeht, steht noch nicht fest. Fix ist nur, dass er seinen Platz bei Gresini Racing nach zwei Jahren für den achtfachen Weltmeister Marc Márquez räumen muss. «Im Moment habe ich ein Angebot von der Bar an der Rennstrecke», scherzte «Diggia» am Donnerstag auf Phillip Island. Wieder ernst machte er deutlich, dass er seinen MotoGP-Traum noch nicht aufgeben will.

«Das Ziel ist zu bleiben, mit Sicherheit», so Di Giannantonio. «Ich habe das Gefühl, ein MotoGP-Pilot zu sein. Ich beweise mir selbst und ich glaube auch den anderen, dass ich schnell genug bin, um in diesem Feld zu bleiben. Im Moment scheint es so zu sein, dass wir ein paar Chancen haben. Wie gesagt, meine Crew macht auch zu Hause einen guten Job und wir werden sehen, wie es sich an den nächsten Rennwochenenden entwickelt. Mein Fokus liegt zu 100 Prozent auf der Strecke.»

Wo sieht der Römer Chancen? «Im Moment gibt es einen Platz bei Honda. Mein Ziel ist hier zu bleiben und wenn es einen Platz bei Repsol Honda gibt, warum sollte man den nicht haben wollen? In diesem Paddock weiß man aber nie, es scheint mehrere Möglichkeiten zu geben. Wenn es klarer sein wird, werden wir versuchen zu verstehen, was das bessere Projekt für meinen Stil und meine Zukunft ist.»

Auf die Frage nach Alternativen in der Moto2- oder der Superbike-WM räumte Di Giannantonio ein: «Mein Manager muss mit Sicherheit einen Plan B, C, D oder was auch immer vorbereiten. Von meiner Seite haben wir einfach nur besprochen, dass wir auf die MotoGP fokussiert sind. Das Ziel ist, in der MotoGP weitermachen. Erst wenn wir sicher sind, dass wir nicht länger in der MotoGP bleiben können, werden wir andere Optionen in Betracht ziehen. Das Hauptziel bleibt im Moment aber die MotoGP», wird der WM-14. nicht müde zu betonen.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.