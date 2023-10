Jorge Martin (Ducati/4.): «Fühle mich super stark!»

Jorge Martin: Platz 4 am Freitag

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin ließ sich in Australien am ersten MotoGP-Trainingstag nichts von der Pleite in Mandalika anmerken und fand sofort zur alten Stärke.

Der erste Trainingstag brachte auf Phillip Island nicht nur auf der Piste Spannung. Auch neben der Piste wurden überraschende Entscheidungen getroffen. So soll das Hauptrennen wegen der schlechten Vorhersagen für den Sonntag nun auch schon am Samstag gefahren werden – zur Not soll auf den Sprint verzichtet werden.

Pramac-Ducati-Star Jorge Martin war am Freitagvormittag schnellster Fahrer im Feld und beendete den Tag dann auf P4. Weltmeister und WM-Rivale Francesco «Pecco» Bagnaia muss sich mit der Werks-Ducati wie schon in Mandalika am Samstag durch das Q1 kämpfen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Phillip Island © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller Zurück Weiter

«Ich fühle mich super stark. In der Früh war ich sofort sehr konkurrenzfähig. Mit dem gebrauchten Medium-Reifen war ich der schnellste im Feld», berichtete Martin mit viel Selbstvertrauen. «Ich habe mit dem weichen Hinterreifen auch viele Runden gefahren. Dann war ich mit dem gebrauchten Medium-Reifen sogar noch schneller.»

Martin steht somit fast vor einem Luxusproblem: «Es wird schwer zu entscheiden sein, welchen Hinterreifen wir nehmen werden. Ich bin dann noch lange mit dem Medium-Reifen gefahren und bin da immer noch 1:29er-Rundenzeiten gefahren – auch mit dem Vorderreifen habe ich 27 Runden abgespult.»

Der Madrilene weiß: «Der Start von weit vorne wird super wichtig sein. Das Wochenende von Indonesien macht nichts... Nach einem schwierigen Wochenende kann man auch wieder schnell sein auf der nächsten Piste – und wir waren es auch. Ich hatte Vertrauen, dass wir auch hier stark sein werden.»

«Ich habe jedoch etwas Probleme beim Überholen – zum Beispiel in den Kurven 4 und 10, da will ich mich verbessern. Was auch immer kommt: Ich bin bereit für das Rennen; ich bin sogar noch schneller als 2022.»

Dann merkte Martin noch an: «Es gibt viele Bodenwellen in diesem Jahr. Es ist in Kurve 2, 4, 8 und in der Zielkurve. Vielleicht muss da für 2024 etwas getan werden. Aber wir dürfen nicht darüber nachdenken, es ist ja für alle Fahrer gleich. Wir müssen die Piste verstehen.»

Sollte es starken Wind geben, wird Martin dann auf einige Flügel an der Desmosedici verzichten? «Für den Moment denke ich nicht, dass wir wechseln werden. Vielleicht gibt es Änderungen beim Set-up. Ich bin in der letzten Zeit immer mit dem gleichen Rahmen gefahren – daher denke ich auch, dass wir jetzt dabei bleiben werden.»

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293