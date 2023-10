Marco Bezzecchi (Ducati/6.): Ich hätte mehr erwartet

Immerhin beeindruckte sein Schlussspurt. Doch der sechste Rang hinterliess bei Marco Bezzecchi einen zwiespältigen Eindruck. Der Ducati-Pilot scheint sich aus dem Kampf um den WM-Titel langsam zu verabschieden.

«Ich werde natürlich bis zum Schluss um meine Chance kämpfen», wehrte sich Marco Bezzecchi (24) nach dem Rennen in Phillip Island gegen die Behauptung, dass er mit der Vergabe des WM-Titels nun nichts mehr zu tun habe. «Ich bin für das nächste Rennen in Thailand zuversichtlich. Dort habe ich vor einem Jahr meine allererste Pole erzielt. Die Strecke liegt mir.»

Natürlich hofft der Mooney-VR46-Ducati-Fahrer auch, dass es ihm bis zum Rennen in Buriram am kommenden Wochenende auch physisch wieder etwas besser geht. «In Indonesien hatte ich extreme Schmerzen. Das war hier nun schon eher zum Aushalten. Allerdings hat mich der Schlüsselbeinbruch vor zwei Wochen physisch zurückgeworfen. Ich hatte mit den Armen und den Schultern grosse Probleme. Phillip Island ist anstrengend zu fahren.»

Was «Bez» aber etwas ärgert. «In Indonesien war die Ducati im Gegensatz zu mir top. Hier war es umgekehrt, Ich brachte mein Bike nicht richtig zum Laufen.». Die Probleme tauchten im Rennen vor allem in der Startphase auf. «Ich konnte in den schnellen Kurven nicht richtig einlenken. Ich machte mir zu Beginn Sorgen um meine Medium-Reifen. Dass es mit dem Soft im Rennen nicht funktionieren würde, war mir völlig klar. Wir hatten anfangs sogar überlegt, mit einem harten Hinterreifen zu starten.»

Doch im Verlauf des Rennens wurde das Fahrverhalten der Desmosedici GP22 offensichtlich immer besser. «Das stimmt. Gegen Rennende fuhr ich die gleichen Rundenzeiten wie die Topgruppe. Doch da war es schon zu spät. Ich bin etwas enttäuscht. Ich hätte mehr erwartet.» Immerhin sicherte sich der neunfache GP-Gewinner dadurch den sechsten Rang. «Ich konnte noch Marc, Aleix und Jack überholen und mir wertvolle Punkte holen. Aber die beiden anderen sind momentan etwas besser als ich», musste der aktuelle WM-Dritte angesichts der Leistungen seiner Rivalen Pecco Bagnaia und Jorge Martin eingestehen.

Die aktuellen 73 Punkte Rückstand auf seinen Landsmann und VR46-Academy-Kumpel Bagnaia dürften im eventuellen Sprint am Sonntag und in den verbleibenden vier Renn-Wochenenden tatsächlich nur schwer aufzuholen sein.

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.