Miguel Oliveira (Aprilia): «Dorna hat alles versucht»

Der Grand Prix von Australien sollte 2023 wieder ein außergewöhnlicher werden. RNF-Aprilia-Fahrer Miguel Oliveira kam am Samstag auf Position 13 ins Ziel, am Sonntag wurde der MotoGP-Sprint dann abgesagt.

Bereits am Freitag entschied die Dorna sich zu einem radikalen Wechsel des Zeitplans am Wochenende auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit. Die Verantwortlichen tauschten den Sprint am Samstag gegen den GP aus, da für Sonntag schlechtes Wetter mit starken Windböen vorausgesagt war. Für Miguel Oliveira endete der Samstag allerdings ohne großes Erfolgserlebnis.

«Wir haben am Freitag einige Dinge über Grip und Reifenabrieb gelernt. Ich hatte dann am Samstag eine bessere Pace und konnte die Punkteränge erreichen, das war unser Ziel. Viel mehr war mit den ganzen Schwierigkeiten an diesem Wochenende wohl nicht möglich», fasste der Portugiese nüchtern zusammen. «Mit Blick auf die Charakteristik haben wir vor dem GP etwas mehr erwartet. Aber leider konnten wir aus bestimmten Gründen die Performance nicht abrufen.»

Im Warm-up am Sonntagmorgen beherrschte der Regen bereits das Geschehen. Oliveira steuerte seine Aprilia RS-GP auf den 19. Rang. Doch als das Moto2-Rennen wegen der extremen Bedingungen vorzeitig abgebrochen wurde, war wenig später klar, dass es keinen MotoGP-Sprint geben würde. «Als der Wetterbericht für Sonntag sehr schlecht aussah, wussten wir, dass ein Rennen schwierig werden könnte, auch aufgrund des Windes. Die Verschiebung des Rennens auf Samstag war genau aus diesem Grund», sagte der WM-14. im Interview.

«Die Dorna hat alles Mögliche versucht, um uns auf eine sichere Art und Weise auf die Strecke zu bringen, damit wir ein Rennen zeigen können. Am Ende wurde alles getan, aber es war einfach nicht mehr möglich», nahm der Aprilia-Pilot die Dorna in Schutz. «Das Wetter können wir nicht beeinflussen.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.