Marco Bezzecchi (Ducati): «Für mich ein großes Glück»

Für Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi war die Absage des MotoGP-Sprints am Sonntag kein großes Problem, denn seiner körperlichen Verfassung brachte es etwas weniger Belastung. Dennoch war er voll konzentriert.

Marco Bezzecchi aus dem Mooney VR46 Racing Team kam am Samstag im GP-Rennen über 27 Runden auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit trotz seiner noch nicht perfekten körperlichen Verfassung (Schlüsselbeinbruch und OP vor zwei Wochen) auf dem sechsten Rang ins Ziel. Der Italiener kassierte zehn WM-Punkte und war bereit für den Sprint am Sonntag.

«Die Bedingungen waren okay und natürlich bereitete ich mich auf das Rennen vor. Aber bereits zum Ende vom Warm-up wurde es etwas kritisch mit dem Wind. Das wurde dann immer mehr. Die Strecke war aber in keinem schlechten Zustand, es war nicht zu viel Wasser und der Grip war gut», lautete das Fazit des WM-Dritten im Interview. «Das Problem war nur der starke Wind, dies machte es uns mit den Wings sehr kompliziert. Am Ende war die Entscheidung der Rennleitung richtig, denn es ging um unsere Sicherheit.»

Wie verlief die Kommunikation mit den GP-Verantwortlichen in dieser Situation? «Nach dem Warm-up kam Loris Capirossi in meine Box und holte sich ein Feedback ein. Sie werden bei allen Fahrern nachgefragt haben, aber die Bedingungen haben sich minütlich verändert, was für sie sicher nicht leicht war», so der Ducati-Fahrer. «Moto3 war dann bereits schwierig und bei den größeren Bikes wird es eben schlimmer. Ich bekam alle Updates von Pablo, zog dann aber schon meine Lederkombi an, denn ich wollte bereit sein.»

«Als ich dann zur Box kam, sagte mir mein Team bereits beim öffnen der Türe, dass das Rennen abgesagt wurde. Ich dachte nur: ‚Fuck, jetzt habe ich gerade das Leder angezogen…‘», erzählte «Bez» mit einem Lächeln.

«Ich sage das ungerne, aber für mich war das Wochenende ein großes Glück. Klar, es ist eine Schande, denn ich liebe die Leute und die Strecke und sie wollten eine gute Show, aber für meine körperliche Situation war es besser so. Im Regen zu fahren ist schon weniger Stress, aber gar nicht zu fahren, macht es noch leichter», betonte Bezzecchi. «Ich hatte mit weniger Problemen gerechnet, aber ich habe sehr gelitten an diesem Wochenende. Ein Tag mehr Erholung ist sehr gut für mich.»

Wie schätzt der 24-Jährige seine Verfassung insgesamt ein? «Der Knochen ist deutlich besser geworden, denn ich habe viel weniger Schmerzen im Vergleich zu Indonesien», erklärte der Italiener. «Aber es bereitet mir noch einige Probleme, mit der Kälte hier wurden die Schmerzen etwas intensiver. Es war wirklich hart. In Thailand sollte die Hitze uns entgegen kommen.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.