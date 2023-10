Taka Nakagami (Honda): «Rennleitung musste reagieren»

Wie für die anderen Honda-Fahrer auch, war der GP auf Phillip Island keine einfache Aufgabe. LCR-Fahrer Takaaki Nakagami hatte am Samstag große Probleme, ein Gefühl aufzubauen, am Sonntag blieb ihm nur das Warm-up.

Während LCR-Pilot Alex Rins (Sieger des Texas-GP 2023) am Samstag das Handtuch geworfen hatte, da ihn zu große Schmerzen auf dem Bike begleiteten, kam Teamkollege Taka Nakagami im MotoGP-Rennen am Samstag in Australien nur auf den 19. und letzten Platz. Der japanische Routinier hatte dabei stark mit den Eigenschaften der RC213V zu kämpfen.

«Schon im Qualifying hatten wir ein ganz schlechtes Gefühl zum Vorderrad und das Vertrauen war praktisch nicht vorhanden», fasste Taka anschließend zusammen. «Gerade beim Einbiegen in die schnellen Kurven war es extrem schwierig. Es ist nicht eine Kurve, sondern eine Konsequenz vieler Ecken. Somit verlor ich mehr als eine Sekunde.»

Anschließend stellte das LCR-Team und Honda beim 31-Jährigen alles auf den Kopf. «Wir haben nach dem Zeittraining auf das neue Paket umgestellt. Wir hatten nichts zu verlieren und haben deshalb das alte Paket ausgetauscht. Wir wollten es einfach probieren, denn dadurch haben wir mehr Downforce und etwas mehr Gefühl am Vorderrad. Dennoch war die Rundenzeit in der Kürze der Zeit kaum zu verbessern. Auch der Reifen war nur schwer über die Distanz zu bringen», klagte der ehemalige Moto2-GP-Sieger.

Am Sonntag schlug das Wetter um: Regen und Sturm bereiteten den Fahrern im GP-Paddock jedoch keine Freude. «Bereits in den letzten beiden Runden im Warm-up frischte der Wind auf und machte es schwierig. Die Streckenbedingungen waren gut, aber der Wind war etwas zu viel», so Nakagami im Interview am Sonntagnachmittag. «Wir wussten ja seit Tagen, dass es zur Rennzeit schlimmer werden sollte, deshalb glaube ich, dass die Rennleitung richtig entschieden hat. Auch wenn es ein komisches Gefühl ist, am Sonntag kein Rennen zu fahren.»

«Unter diesen Bedingungen ist es wirklich nicht einfach ein MotoGP-Bike zu fahren und aus Sicherheitsgründen musste die Rennleitung reagieren. Es ist zwar von außen schwer zu beurteilen, aber bereits während den Moto3- und Moto2-Rennen hatte ich das Gefühl, dass es zu viel sei. Es waren sehr viele Stürze zu sehen, die Durchführung war riskant.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.