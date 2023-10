Raúl Fernández: «Ducati ist einen Schritt voraus»

Da am Sonntag auf dem Phillip Island GP Circuit kein MotoGP-Rennen mehr stattfand, konnte Raúl Fernández am GP-Wochenende in Australien keine Punkte sammeln. Dennoch befürwortete er die Entscheidungen der Rennleitung.

RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández fuhr beim MotoGP-Wochenende in Australien an den Punkterängen vorbei. Der Spanier setzte am Samstag im Rennen über 27 Runden auf den weichen Hinterreifen und musste am Ende tatenlos zusehen, wie sich der Reifen auflöste. Nach Platz 16 lag die Hoffnung auf dem Sprint am Sonntag, doch durch das Wetterchaos wurde der Lauf ersatzlos gestrichen.

«Wir waren sehr konkurrenzfähig, ich hatte eine gute Pace im Rennen, aber ich habe einen Fehler gemacht», gab der 22-Jährige am Samstag zu. «Wir haben gut gearbeitet und dafür möchte ich dem Team und Aprilia danken. Ich genieße das Motorrad sehr, wir müssen nur besser verstehen, was wir verbessern können. Letztendlich ist es unser Ziel, Rennen zu gewinnen und mit Ducati zu kämpfen. Ducati ist einen Schritt voraus, wir müssen uns in Zukunft verbessern.»

Wie beurteilte Fernández die Entscheidung der Rennleitung, den MotoGP-Sprint am Sonntag bei 13 Grad, Regen und Sturm abzusagen? «Ich glaube die Verantwortlichen haben eine gute Entscheidung getroffen», sagte der Aprilia-Fahrer. «Am Morgen war die Strecke kein Desaster und der Wind war akzeptabel, aber das Problem war, dass während des Moto2-Rennens der Wind sehr aggressiv zugenommen hatte. Wir haben sehr viele Stürze gesehen.»

«Es war also eine sehr gute Entscheidung, das Hauptrennen auf Samstag zu verschieben. Alle hatten im Hinterkopf, dass es am Sonntag schlechteres Wetter geben würde», sagte der WM-20. zum Schluss.

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.