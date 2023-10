Takaaki Nakagami (Honda/14.): Taktik wie Marc Márquez

Mit einem beherzten Endspurt beim Thailand-GP erbeutete Takaaki Nakagami zwei WM-Punkte – und setzt künftig auf die Windschattentricks von Marc Márquez, um auch im Qualifying weiter nach vorn zu kommen.

Marc Márquez klinkt sich im MotoGP-Qualifying mit Vorliebe in den Windschatten von Francesco Bagnaia oder dessen Ducati-Markenkollegen ein und schickt sogar Spione ans Ende der Boxengasse, um ja nicht den idealen Moment zum Losfahren zu verpassen. Es ist eine Taktik, die Márquez ein, zwei Zehntelsekunden auf seiner schnellsten Runde einbringt – und die Bagnaia und Co. zur Weißglut treibt. In Buriram war im Q1 Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller Marcs Opfer.

Um ebenfalls vorn mit dabei zu sein und sich in der Startaufstellung zu verbessern, setzt nun auch Takaaki Nakagami auf solche Windschattentricks. «Normalerweise fahre ich am liebsten allein, doch manchmal ist es schwierig, auf diese Weise eine gute Rundenzeit zu erzielen. Deshalb habe ich hier in Thailand angefangen, den Windschatten der schnellen KITM- und Ducati-Piloten zu suchen», verriet der Japaner.

Das habe eine ganze Reihe von Vorteilen, erläuterte Nakagami. «Erstens hilft es Dir, besser auf die Geraden hinaus zu beschleunigen und mehr Speed zu finden. Und zweitens gewöhnst du dich an die Unterschiede in der Aerodynamik im Vergleich zur Alleinfahrt. Jemandem zu folgen, hat einen großen Einfluss auf die Aerodynamik deines Bikes, und dass ich schon im Training am Hinterrad anderer schneller Piloten war, war eine große Hilfe im Rennen. Keine Panik mehr im Pulk!»

Beim nächsten Rennen in Malaysia werde er seine neue Taktik weiter verfeinern, kündigte «Taka» an. «Die Sepang-Strecke hat zwei lange Geraden, und für maximale Performance und die bestmögliche Position in der Startaufstellung werde ich konsequent nach Windschatten Ausschau halten – mit der gleichen Taktik wie Marc Márquez!»

Dann seien auch bessere Rennresultate möglich als der 14. Platz in Buriram. «Nach dem Start war ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Ich kam gut weg, war dann aber im Pulk eingeklemmt und konnte keine Positionen gutmachen», so Nakagami. «Zum Rennende hin entsprach meine Pace den Top-5 oder Top-6. Aber am Anfang war ich zu langsam», zog er Bilanz.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.