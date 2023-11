Brad Binder (KTM/4.): In jeder Hinsicht besser

Trotz einer Schrecksekunde am Freitagnachmittag stürmte Brad Binder in Sepang auf Platz 4 – und freute sich über die Verbesserungen an der RC16-Werksmaschine.

«Wir hatten einen super-guten Tag. Heute morgen hatten wir noch ein paar Probleme, doch die Jungs in der Box haben sie für den Nachmittag perfekt ausgebügelt, und jedes Mal, wenn ich Tempo machte, kam eine gute Zeit zustande. Zudem haben wir einen guten Rhythmus fürs Rennen, schnell und super-konstant», strahlte der Red Bull KTM-Werkspilot. «Das Wichtigste ist, dass wir den Direkteinstieg ins Q2 geschafft haben. Am Samstag greifen wir wieder an und bringen hoffentlich ein gutes Qualifying zustande. Ich freue mich auf die Rennen!»

Bei einem seiner Angriffe am Freitagnachmittag wäre der kaltblütige Südafrikaner fast zu Boden gegangen. «Ich war auf einer beherzten Runde mit meinem letzten Reifen, drehte in Turn 12 im falschen Moment am Gasgriff und verlor kurz die Kontrolle übers Vorderrad. Trotz meinem Schlenker blieb die Stoppuhr am Ende der Runde noch bei 1:58,7 min stehen. Als ich das sah, war mir klar: Wir haben noch ein bisschen in Reserve!»

Malaysia ist nach den Wintertests vor Saisonbeginn 2023 die erste Strecke, auf denen die KTM-Stars direkte Vergleiche zwischen der neuen RC16-Version mit Karbon-Chassis und dem Vorgängermodell mit Stahlrahmen ziehen können. Und wie tags zuvor Jack Miller gewann auch Brad Binder der Neukonstruktion nur positive Seiten ab. «Was ich am Kohlefaser-Chassis am meisten mag? Es ist konkurrenzfähig und erlaubt es mir, um Podestplätze zu kämpfen», grinste Binder zunächst, ließ sich dann aber doch Details entlocken.

© Gold & Goose Willkommen in Sepang © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Das Bike verzögert sehr gut, und es lässt sich leicht um die Kurven zirkeln. Wir suchen noch nach einem bisschen mehr Grip am Hinterrad», ergänzte er. «Doch insgesamt ist der Unterschied zum letzten Jahr der, dass das Bike in jeder Hinsicht etwas besser geworden ist. Das gibt dir Reserven auf der Bremse, weil du auch dann noch stoppen kannst, wenn du zu spät zulangst. Weil das Bike stabiler ist, kannst du mehr Schwung in die Kurve mitnehmen. Und am Kurvenausgang kannst du ein bisschen härter ans Gas gehen.»

Falls er einen Wunschzettel fürs nächste Jahr hätte, so Binder weiter, so würde er Kurvenspeed draufschreiben. «Mehr Grip am Hinterrad – das ist es, was uns noch fehlt!»

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14. Guevara, Kalex, + 0,889



Ferner:

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24. Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14. Kelso, CFMOTO, + 0,979



Ferner:

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723