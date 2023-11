Was Luca Marini zum Angebot von Repsol Honda sagt

Die Verantwortlichen der Honda Racing Corporation greifen nach jedem Strohhalm, um einen Nachfolger für MotoGP-Star Marc Marquez zu finden. VR46-Pilot Luca Marini über die Vor- und Nachteile eines solchen Wechsels.

Mooney-VR46-Pilot Luca Marini räumte in Sepang ein, er habe Gespräche mit Alberto Puig über den Wechsel in das ruhmreiche Repsol-Honda-Team geführt. Dort wird nach der Flucht von Marc Marquez zu Gresini Ducati händeringend ein Nachfolger für den spanischen Giganten gesucht. Doch Marini hat für 2024 einen gültigen Vertrag mit dem Team seines Halbbruders Valentino Rossi. Außerdem deckt sich die derzeitige Leistungsfähigkeit der Honda RC213V nicht mit den sportlichen Ambitionen des Italieners.

«Ich fühle mich stark und habe mich während der Saison deutlich verbessert», erzählte der 26-Jährige in Sepang am späten Freitagnachmittag. «Nächstes Jahr will ich konkurrenzfähig sein und in jedem Rennen um Podestplätze kämpfen. Ich will bessere Ergebnisse erzielen, das ist mein Hauptziel. Um das zu erreichen, werde ich alles unternehmen. Im Moment habe ich das beste Motorrad. Aber in ein Werksteam zu gehen, dort zusammen mit den Ingenieuren ein eigenes Bike zu entwickeln und den eigenen Weg vorzugeben, wäre etwas ganz anderes. Ich weiß, dass mein jetziges Paket fantastisch ist und mein Team sehr gut arbeitet. Die Ducati funktioniert in jeder Situation und bei allen Bedingungen hervorragend. Als Fahrer habe ich aber auch Träume und Ziele – für ein Werksteam zu fahren, ist etwas Unglaubliches. Dafür braucht es aber das richtige Projekt und die richtige Situation.»

Den Trainings-Freitag in Malaysia beendete Marini als Sechster, eine gute halbe Sekunde hinter dem überragenden Alex Marquez (Gresini Ducati).



«Ich hatte einen besseren und einfacheren Tag erwartet, aber die Strecke ist komplett anderes als beim Test», urteilte der WM-Achte Marini. «Letztes Jahr war die Strecke unglaublich und bot viel Grip, ich fühlte mich wohl. Heute strauchelte ich – wie viele andere auch. Im FP2 gelang mir eine gute Runde und ich schaffte es in die Top-6. Das war schön, trotzdem müssen wir uns verbessern, vor allem im letzten Teil des Bremsmanövers. Wenn das gelingt, kann ich das Motorrad früher aufrichten und dann besser beschleunigen. Das ist mein Ziel für Samstag, Alex Marquez fuhr sehr eindrucksvoll.»

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780