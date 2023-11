Raúl Fernández (1./Aprilia): «War etwas überraschend»

Aprilia-Fahrer Raúl Fernández sorgte am Freitag in Katar für die MotoGP-Überraschung. Der Spanier beendete das Training auf Position 1 und ist für die Rennen gerüstet. Dennoch rechnet er mit Steigerungen der Gegner.

Bereits im ersten freien Training am Freitag auf dem Losail Circuit in Katar fuhr Raúl Fernández mit seiner RS-GP auf Platz 4. Die Zeiten waren jedoch noch wenig aussagekräftig. Im Training am Abend legte der Fahrer vom Team CryptoDATA RNF MotoGP Team noch einen drauf und fuhr zur Bestzeit.

In 1:52,843 min blieb der 23-Jährige nur eine Zehntel über dem All-Time-Lap-Record von Pecco Bagnaia (Ducati) aus der Saison 2021. Insgesamt landeten drei Aprilia-Fahrer in den Top-5 und damit sicher im Qualifying 2 der MotoGP-Klasse.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder vorne und konkurrenzfähig bin. Wir müssen es so hinnehmen, denn es ist nicht zu 100 Prozent die Wahrheit», begann Raúl Fernández das Interview am Abend. «Maverick ist schneller als ich, das war irgendwie klar. Ducati wird uns am Samstag deren wahres Potenzial zeigen. Aus unerklärlichen Gründen haben sie am ersten Tag noch Probleme mit der Strecke gehabt, aber ich rechne mit ihnen in den nächsten Tagen.»

«Wir müssen nun einfach weitermachen, nicht zu sehr über die Position nachdenken», weiß der Aprilia-Fahrer. «Wenn wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren, werden wir auch starke Ergebnisse erzielen. Wir müssen weiter unser Maximum geben, wie wir es seit Misano tun. Es ist trotzdem schön für das Team und mich. Am Samstag werden sich aber alle verbessern.»

Der Spanier weiter: «Wir haben noch Luft nach oben, da gibt es noch einiges an Potenzial. Ich werde nicht auf meine Gegner schauen, denn dass kann ich nicht steuern.»

«Unser Motorrad funktioniert mit allen Reifen, das war etwas überraschend. Zuvor hatten wir uns auf harte Arbeit mit den verschiedenen Mischungen eingestellt, aber es lief sehr gut für uns», so der WM-20. «Ich habe alles gut verstanden und ich bin überzeugt, dass mehr oder weniger alles bereit ist für die Rennen. In einigen Kurven habe ich etwas Zeit verloren, meine perfekte Runde ist zwei oder drei Zehntel schneller.»

MotoGP-Ergebnis, Zeittraining, Doha (17.11.):

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Doha (17.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15. Escrig, Forward, + 1,447



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,240