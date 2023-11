Luca Marini (Ducati/6.): HRC verkündete bisher nichts 18.11.2023 - 08:48 Von Johannes Orasche

© Ronny Lekl Luca Marini in Doha: Platz 6 am Freitag © Gold & Goose Luca Marini in Doha: Die Reifenwahl wird wichtig sein Zurück Weiter

Mooney VR46-Fahrer Luca Marini war am Freitag in Doha zweitbester Ducati-Pilot und sprach von zwei «interessanten Sessions». HRC verhält sich indessen still.