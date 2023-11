MotoGP Awards mit viel Beats, Licht und Glamour 29.11.2023 - 08:57 Von Ivo Schützbach

© motogp.com Die drei Weltmeister Pedro Acosta, Pecco Bagnaia und Jaume Masia (v.l.) © motogp.com Marc Marquez wurde für das beste Überholmanöver ausgezeichnet © motogp.com Valentino Rossi war mit Gattin zu Gast © motogp.com Sängerin Ana Mena Zurück Weiter

Promoter Dorna feierte seine Champions in den MotoGP-Klassen. Im Pabellon Fuente San Luis in Valencia wurde die «Beats: Lights Out Gala» abgehalten, musikalisch untermalt von Popsängerin Ana Mena.