Augusto Fernández (KTM): «Großartiger Tag für Pedro»

Der MotoGP-Testtag in Valencia brachte für Augusto Fernández aus dem Tech3-Team keine wesentlichen Erkenntnisse. Dafür hatte er beim KTM-Debüt seines neuen Teamkollegen Pedro Acosta einen Logenplatz.

Der erste Auftritt von Moto2-Weltmeister Pedro Acosta war neben Marc Márquez’ Wechsel in den Ducati-Sattel eine der neuen Kombinationen, welche am Dienstag in Valencia das größte Interesse fand. Sein Teamkollege Augusto Fernández (26) konnte die ersten Runden des mit viel Vorschusslorbeeren Bekränzten hautnah mitverfolgen. «Ich erinnere mich noch gut an meinen Einstieg in die MotoGP-Welt», erinnerte sich der damals ebenfalls frisch gekürte Moto2-Weltmeister von 2022 an seine ersten Runden auf der KTM des Tech3-GASGAS-Teams.

«Was man als Rookie zuerst kapieren muss, sind die extrem späten Bremspunkte. Dann tastet man sich an den Kurvenspeed heran.» Dieser Lernprozess lief für Augusto Fernández in seiner ersten MotoGP-Saison bekanntlich erfreulich. Zur Erinnerung: Er landete bei seinen ersten elf Grands Prix immer in den Punkten. Seinem jüngeren Landsmann traut er viel zu. «Er ist zweifellos schnell, es war für ihn ein großartiger Tag. Ich habe gesehen, wie er mehrfach sogar das Heck-Device getestet hat», war der 7-fache GP-Sieger leicht amüsiert ob der Experimentierfreude seines neuen Teamkollegen.

«Ich hatte keinen besonders aufregenden Tag. Wir testeten einige neue Settings bei der Elektronik und dann bin ich mit einem Teil des neuen Aero-Pakets, wie dem neuen Frontflügel und dem Heckspoiler, ausgerückt. Generell haben wir einige Teile ausprobiert, welche Binder und Miller in den letzten Rennen an ihren Bikes hatten.»

Lobende Worte findet der 114-fache GP-Teilnehmer für die Reifenentwicklung aus dem Hause Michelin. «Ich habe den neuen, weichen Vorderreifen ausprobiert. Dieser passt gut zur KTM. Er bewegt sich deutlich weniger, vermittelt dadurch mehr Sicherheit und ist angenehm zu fahren.» Richtig ans Limit gehen wollte er dennoch nicht. «Um wirklich voll attackieren zu können, war der Wind zu stark. Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Immerhin war es aber etwas weniger kalt als am Wochenende. Ich bin nun gespannt auf den Sepang-Test.»

Ergebnisse MotoGP-Test Valencia (28. November):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431