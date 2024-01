Spanien-GP 2024: Weihnachtsaktion endet am 7. Januar

Ab 40 Euro bietet sich für MotoGP-Fans dank einer Vorverkaufsaktion des «Circuito de Jerez» die Gelegenheit, in diesem Jahr den «Gran Premio de España» vor Ort mitzuerleben.

2022 und 2023 gewann mit Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia in Jerez jeweils der spätere Weltmeister. In diesem Jahr ist der MotoGP-Tross von 26. bis 28. April in Andalusien im Süden Spaniens zu Gast.

Der erfolgreichste GP-Fahrer auf dem 4,423 km langen «Circuito de Jerez-Ángel Nieto», auf dem 1987 erstmals ein Grand Prix ausgetragen wurde, ist übrigens nach wie vor Valentino Rossi mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse). Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Crivillé und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

Wer den Spanien-GP 2024 vor Ort miterleben möchte, kann jetzt noch von Rabatten von 15 bis 25 Prozent auf alle Eintrittskarten profitieren. Bis 7. Januar um 23.59 Uhr gibt es beispielsweise bereits für 40 Euro (plus 2 Euro Verwaltungsgebühren) Abos für die drei Stehplatzbereiche am gesamten GP-Wochenende (Freitag bis Sonntag). Die Ticketpreise für die drei Tage auf einer der zahlreichen Tribünen (darunter zwei neue Tribünen: S5 bei Kurve 2 und W4 neben W3) liegen aktuell zwischen 76 und 138 Euro.

Kinder bis 13 Jahre zahlen jeweils die Hälfte. Senioren ab 65 und Jugendliche im Alter zwischen 14 und 25 bekommen einen Rabatt. Tickets und weitere Informationen sind online verfügbar.

Der MotoGP-Kalender 2024

10. März: Losail* Circuit/Katar

24. März: Portimão***/Portugal

07. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

14. April: Circuit of The Americas/USA

28. April: Jerez/Spanien

12. Mai: Le Mans/Frankreich

26. Mai: Catalunya/Spanien

02. Juni: Mugello/Italien

16. Juni: Sokol Circuit**/Kasachstan

30. Juni: Assen/Niederlande

07. Juli: Sachsenring/Deutschland

04. August: Silverstone/GB

18. August: Red Bull Ring/Österreich

01. September: MotorLand Aragón/Spanien

08. September: Misano/Italien

22. September: Buddh International Circuit***/Indien

29. September: Mandalika/Indonesien

06. Oktober: Motegi/Japan

20. Oktober: Phillip Island/Australien

27. Oktober: Buriram/Thailand

03. November: Sepang/Malaysia

17. November: Valencia/Spanien



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Piste noch nicht homologiert, Vertrag nicht fixiert

*** = abhängig von neuem Vertrag