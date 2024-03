Video-Interview: Pedro Acosta exklusiv

Wie tickt Pedro Acosta? Der Super-Rookie ist wie ein Komet über die MotoGP gekommen. Er steht Alina Marzi von ServusTV im ausführlichen Interview Rede und Antwort – zu sehen jetzt hier bei uns.

Was treibt Pedro Acosta an, welcher Vergleich langweilt ihn? Wie beschreibt er die österreichische Art, was hat er von Aki Ajo gelernt? Was fasziniert ihn an KTM, warum fühlt er sich hier zu Hause? Setzt er sich konkrete Ziele für die Saison, oder fällt 2024 noch unter das Kapitel «schnelles Lernen?» In diesen knapp 12 Minuten lernt man den «Hai von Mazarrón» ziemlich gut kennen. Die lieben Gegner dürfen jedenfalls schon mal die Schwimmflügel auspacken. Empfehlung!