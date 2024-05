KALEX-Techniker bei der Moto2-EM in Barcelona

Als Vorbereitung auf den nächsten Moto2-WM-Lauf haben sich zwei Techniker von KALEX Engineering am vergangenen Wochenende bei der dritten Station der Europameisterschaft im Nordosten Spaniens umgesehen.

Der Moto2-Fahrwerkshersteller aus Bobingen, der nach jahrelanger Dominanz gewaltigen Gegenwind von Boscoscuro bekommen hat, nutzte das letzte Rennwochenende der Moto2-Europameisterschaft auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, um sich einen aktuellen Eindruck von der Rennstrecke rund 30 Kilometer nordöstlich der katalanischen Metropole zu verschaffen.

«Für uns war es eine gute Gelegenheit, uns eine Woche vor dem Grand Prix mit unseren beiden Servicetechnikern Reinhard Mandl und Michael Ferger ein Bild von der Situation vor Ort zu machen», erklärt Firmenmitbegründer Alex Baumgärtel. «Aber wir haben auch einige Kunden in dieser Meisterschaft, also haben wir sie besucht, um herauszufinden, wie die Situation ist und wie wir sie unterstützen können.»

Die Techniker waren jedoch hauptsächlich in den Boxen des SAG-Teams von Eduardo Perales aktiv. Der erfahrene spanische Teamchef betreibt ein Team mit vier Fahrern in der Serie, drei in der Moto2-Europameisterschaft und einen im European Talent Cup. «Mandl und Ferger kümmerten sich auch um die Setup-Einstellungen an Daniel Munoz' Motorrad. Im Hinblick auf das kommende Rennwochenende wurde einiges ausprobiert, um die aktuelle Situation besser zu verstehen. Wie erwähnt, war es für uns die perfekte Gelegenheit, da wir am vergangenen Wochenende die gleichen Reifen verwendet haben, die wir auch beim Grand Prix einsetzen werden. Ich denke, wir können mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, zufrieden sein.»

Nach dem Titelgewinn in der Stock-Europameisterschaft im vergangenen Jahr stand der 18-jährige Spanier Daniel Munoz am vergangenen Sonntag bei seinem erst dritten Auftritt in der Moto2-EM zweimal auf der obersten Stufe des Podiums. Munoz hat auch schon beim Jerez-Test nach dem dortigen Grand Prix vor wenigen Wochen den verletzten Niederländer Bo Bendsneyder im SAG-Team würdig vertreten.