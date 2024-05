Jack Miller (KTM): Strecke gibt einem einen Schock

KTM-Pilot Jack Miller hat sich im Zeittraining den direkten Einzug ins Q2 gesichert. Dennoch gibt der Australier zu, dass der niedrige Grip auf der Strecke ihm zu Beginn des Wochenendes einen kleinen Schock verpasst hat.

Platz fünf und zufrieden direkt im zweiten Qualifying. Für KTM-Mann Jack Miller ist es ein gelungener Einstieg ins Barcelona-Wochenende. Auch wenn der Weg zur richtigen Abstimmung nicht ohne Umwege verlief.

Miller: «Am ersten Tag war die Strecke so wie erwartet, aber es gibt einem doch immer einen kleinen Schock. Sie bietet super, super wenig Grip. Aber es lief gut. Wir haben es sogar geschafft, uns von der ersten in die zweite Session zu verbessern.»

Der KTM-Pilot: «Ich war erst nicht glücklich mit der Richtung, die wir in der zweiten Hälfte des FP1 gegangen sind. Aber wir haben es wenigstens verstanden. Wir sind Schritt für Schritt vorgegangen und haben dann gemerkt, wann es ein Schritt zu viel war und konnten dann in der zweiten Session in eine andere Richtung gehen.» Im freien Training am Morgen war er Neunter geworden.

Mit der fünftschnellsten Zeit hat Miller direkt den Sprung in die zweite Qualifying-Session geschafft. Der Australier aus Townsville in Queensland: «Direkt ins Q2 zu gehen, ist natürlich immer super. Wir müssen uns jetzt weiter verbessern. Daumen drücken, dass wir das fürs Q2 und fürs Sprintrennen morgen schaffen.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (24. Mai):

Direkt im Qualifying 2:

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:38,562 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,072 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,103

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,133

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,140

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,231

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,269

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,481

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,496

Im Qualifying 1:

11. Alex Márquez (E), Ducati, +0,551

12. Marc Márquez (E), Ducati, +0,591

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,788

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,790

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,820

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,858

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,917

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,942

19. Johann Zarco (F), Honda, +0,996

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,466

21. Joan Mir (E), Honda, +1,694

22. Luca Marini (I), Honda, +1,756

Ohne Zeit: Stefan Bradl (D), Honda

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (24. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:39,579 min.

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,292 sec.

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,379

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,387

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,472

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,708

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,742

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,759

9. Jack Miller (AUS), KTM, +0,782

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,789

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,801

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,818

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,843

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,914

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,914

16. Alex Rins (E), Yamaha, +0,974

17. Luca Marini (I), Honda, +1,049

18. Joan Mir (E), Honda, +1,093

19. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,110

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,113

21. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,204

22. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,215

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,844