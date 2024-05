Aleix Espargaro (Aprilia/1.): «Ich habe keine Worte!» 25.05.2024 - 16:40 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose Aleix Espargaro überglücklich nach seinem Sprint-Sieg

Der künftige MotoGP-Pensionist Aleix Espagargo profitierte in einem chaotischen MotoGP-Sprint in Barcelona von den Fehlern der Gegner und ließ sich am Ende als Triumphator feiern. Auch Rookie Pedro Acosta ist glücklich.