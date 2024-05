Mugello, FP1: Bestzeit von Maverick Viñales

Maverick Viñales blieb in den ersten 45 Trainingsminuten auf dem Rundkurs von Mugello der Schnellste. Fabio Quartararo und Franco Morbidelli belegten die weiteren Top-3-Ränge. Pedro Acosta stürzte.

Auf dem schnellsten Kurs des WM-Kalenders in Mugello konnten die MotoGP-Stars die ersten 45 Trainingsminuten nutzen, um sich an die Strecke und ihren Speed zu gewöhnen. Bei teilweise bewölktem Himmel und 19 Grad Celsius Aussentemperatur rückten die Fahrer der Königsklasse auf dem 28 Grad heissen Asphalt aus und die Strecke füllte sich schnell.

Bereits in der ersten Minute waren alle MotoGP-Stars auf der Piste und der Erste, der sich eine Rundenzeit notieren liess, war Marc Márquez mit 1:49,167 min. Der achtfache Champion verbesserte sich im folgenden Umlauf auf 1:47,002 min und hielt sich damit so lange an der Spitze, bis sein Bruder Alex Márquez die Bestmarke auf 1:46,962 min drückte.

Allerdings dauerte es nur wenige Augenblicke, bis Alex Rins mit 1:46,719 min die Spitzenposition übernahm. Die Freude darüber währte nicht lange, denn noch in den ersten zehn Minuten wurden die gelben Flaggen gezeigt. Rins legte sich in der ersten Kurve hin. Die Streckenposten hatten alle Hände voll zu tun, denn die Yamaha des Spaniers verlor beim Crash einige Teile der Verkleidung und des Auspuffs.

Trotzdem war Rins’ Bestzeit auch nach 14 Minuten die schnellste Runde, die bis zu diesem Zeitpunkt gedreht worden war. Nach 15 Minuten belegte aber Marc Márquez die erste Position, er legte die 5,245 km in 1:46,587 min zurück. Danach kehrte der jüngere der beiden Márquez-Brüder an die Box zurück. Viele Fahrer steuerten die Box an.

Pedro Acosta, Brad Binder, Jack Miller, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Augusto Fernandez, Luca Marini und Johann Zarco, Joan Mir und Lorenzo Savadori blieben auf der Piste und Acosta reihte sich mit knapp einer Zehntelsekunde Rückstand auf die Bestzeit auf Position 2 ein. Der Rookie aus dem Red Bull GASGAS Tech3 Team hat an diesem Wochenende zum letzten Mal die Chance, sich zum jüngsten Polesetter der MotoGP-Klasse zu krönen.

An der Spitze änderte sich lange nichts mehr, und auch 15 Minuten vor dem Ende des FP1 führte der achtfache Weltmeister aus dem Gresini Racing Team die Zeitenliste vor Acosta an. Rins, Bagnaia, Márquez, Jorge Martin, Raul Fernández, Fabio Quartararo, Maverick Viñales und Marco Bezzecchi folgten auf den weiteren Top-10-Positionen.

Dahinter reihten sich Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Miguel Oliveira, Enea Bastianini, Aleix Espargaró, Augusto Fernández, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaró und Lorenzo Savadori auf den weiteren Positionen ein.

Als die Uhr noch 10 Minuten zeigte, war der WM-Dritte immer noch der Schnellste, er befand sich allerdings in der Box, weil seine Mechaniker eine Anpassung am Set-up vornahmen. Kurz darauf war dann Acosta der Schnellste, mit 1:46,459 min blieb er 0,128 sec schneller als Marc Márquez. In den letzten fünf Minuten setzte sich Viñales an die Spitze, mit 1:46,140 min.

In der drittletzten Minute legte sich Acosta in der zehnten Kurve hin. Der Rookie rutschte von der Piste ins Kiesbett. Damit war seine Session wenige Minuten vor dem Ende schon vorbei. Der Rest gab weiter Gas und Quartararo verbesserte sich auf die zweite Position. Bagnaia steuerte in der letzten Minuten die Box an.

Viñales blieb der Schnellste vor Quartararo, Morbidelli und Acosta. Martin belegte den fünften Platz vor Marc Márquez. Aleix Espargaró, Rins, Bagnaia und Alex Márquez komplettierten die Top-10. Am Ende der Session durften die MotoGP-Piloten noch Startübungen absolvieren.

Ergebnisse MotoGP Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972