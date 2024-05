Miguel Oliveira (Aprilia/4.): Zurück von der Irrfahrt

Trotz weniger Runden in Mugello gelang Portugals MotoGP-Held Miguel Oliveira in der Toskana der beste Freitag der Saison 2024. Der Trackhouse-Pilote preschte mit seiner Aprilia auf einen starken vierten Rang.

Trackhouse-MotoGP-Star Miguel Oliveira erschien am Freitag mit einem Grinsen zum Medien-Debrief im Pressezentrum von Mugello. Dem Portugiesen war es gelungen, sich im Zeittraining bis auf die vierte Position nach vorne zu fahren. Oliveira ist damit nach dem ersten Tag zum Großen Preis von Italien bester Fahrer der Aprilia RS-GP und erstmals in der laufendenden Saison am ersten Tag unter den Top-10.

Der Routinier zeigte sich aber nicht alleine wegen des vierten Platzes zufrieden. Oliveira hofft, am Freitag in Mugello noch viel mehr erreicht zu haben. «Tatsache ist, dass wir in Barcelona etwas gemacht haben, das überhaupt nicht funktioniert hat. Wir haben hier einen großen Schritt zurück gemacht und uns auf die Basis des Bikes konzentriert. Und die funktioniert in Mugello ausgezeichnet. Speziell, wenn wir noch mit neuen Reifen ausrücken, ist es großartig»

Beim Stichwort «Gummi» sieht der Portugiese speziell für den GP noch ein großes Fragezeichen. «Für den Sprint werden sich sehr viele auf weiche Reifen setzen, aber am Sonntag wird es schwierig. Beides kann funktionieren und ich glaube, es wird ein ziemliches Pokerspiel geben.»

Auffällig am Freitag in Mugello mit der legendären über 1100 Meter langen Zielgeraden: Die Aprilia-Piloten hielten sich versammelt in der zweiten Hälfte der Topspeed-Liste auf. Rund 10 km/h büßte die RS-GP auf die schnellsten Maschinen aus Österreich ein. Sorgen macht sich Oliveira deswegen aber nicht: «Wir hatten das Thema der Höchstgeschwindigkeit heute nicht im Fokus. Mit der Abstimmung des Getriebes im fünften und sechsten Gang lagen wir leicht daneben. Das lässt sich für morgen korrigieren. Ich sehe kein Problem deswegen für die Rennen.»

Einen Tipp für die Wettfahrten wollte der 29-Jährige trotz des sehr guten Zeittrainings nicht abgeben. Oliveira: «Was heute nicht ideal war, ich habe viel Zeit in der Box verbracht. Einmal hatte die Maschine auch wegen eines defekten Sensors Probleme gemacht. Es fällt mir schwer, meine Pace richtig gut einzuschätzen. Nach dem heutigen Tag bin ich aber sehr zuversichtlich.»

Der Optimismus ist nicht vermessen. Auch die beiden Werksfahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales schlossen den Freitag in den Top-10 ab. Teamkollege Raul Fernandez war auf Rang 16 der langsamste RS-GP-Pilot. Wobei auch der jüngste der Aprilia-Racer nur 0,4 Sekunden auf Oliveira verlor. Stand Freitag wird mit Aprilia beim Gran Premio zu rechnen sein.

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124



Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972