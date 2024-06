Uccio über Marco Bezzecchi: «Ein bittersüßer Moment» 26.06.2024 - 21:08 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose VR46-Teamdirektor Uccio Salucci

Der italienische VR46-Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi hat an die legendäre Dutch-TT in der MotoGP in Assen ganz besondere Erinnerungen. Entsprechend zuversichtlich ist er für kommendes Wochenende.