Joan Mir über starke Konkurrenz: «Macht mich wütend!» 30.06.2024 - 17:18 Von Bernhard M. Höhne

© Seidenglanz Joan Mir landete wieder mal neben der Strecke

Wie für weitere Honda-Piloten in den letzten MotoGP-Rennen auch, endete der Grand Prix in Assen für Werksfahrer Joan Mir im Kiesbett. Immer öfter nimmt er Stürze in Kauf, um die Defizite der RC213V zu kompensieren.