Alex Marquez: Zwei weitere Jahre mit Gresini Ducati

Der Spanier Alex Marquez bleibt zwei weitere Jahre im Gresini-Ducati-Team und damit Markenkollege seines Bruders Marc. Ein weiteres Puzzleteil im MotoGP-Fahrermarkt ist fixiert.

Gresini Ducati hat einen seiner beiden Plätze für die Saison 2025 vergeben. Der Sitz geht an Alex Marquez – der 28-jährige Spanier wird zwei weitere Jahre in der Truppe von Besitzerin Nadia Padovani bleiben. Das Team bestätigte dies am Montag.

«Es war mein Hauptziel, bei Gresini zu bleiben», erklärte Alex Marquez. «Seit ich zum Team gekommen bin, war es mein Ziel, konstant mit den besten Jungs mitzufahren – das ist mir bisher noch nicht gelungen. Der Start der Saison lief nicht ganz wie erhofft. Aber dieses Team ist stark und ich weiß genau, wie weit wir es gemeinsam schaffen können.»

Wie familiär es bei Gresini zugeht, verdeutlicht folgende Aussage des jüngeren Marquez-Bruders: «Ich möchte Nadia für das Vertrauen danken. Wir werden ihr das bald mit einigen Ananas-Party-Pizzen zurückzahlen.»

Gut für Gresini: Alex Marquez bringt begehrtes Sponsorgeld der spanischen Biermarke Estrella Galicia zu den Italienern und bleibt zwei weitere Jahre Markenkollege seines Bruders Marc (31), der 2025 und 2026 im Ducati-Lenovo-Werksteam an der Seite von Weltmeister Pecco Bagnaia fahren wird.

Alex Marquez beendete das Rennen in Assen am Sonntag auf Platz 7, nachdem er eine Zeit lang in einer Gruppe ums Podium kämpfen konnte. In der WM-Tabelle belegt er nach den ersten acht Events mit 62 Punkten Rang 10 – sein bestes Ergebnis 2024 ist Rang 4 im Hauptrennen von Jerez de la Frontera. Im Vorjahr gewann der zweifache Weltmeister (Moto3, Moto2) für Gresini die Sprints in Silverstone und Sepang. Dazu stand er zweimal in den Grands Prix auf dem Podium.

Heiße Kandidaten für den zweiten Gresini-Platz neben Alex Marquez sind MotoGP-Aufsteiger Fermin Aldeguer (19), den Ducati unterbringen muss, und auch der Australier Jack Miller (28), der seinen Job bei KTM nach dieser Saison verliert.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Bastianini © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.