MotoGP-Auftakt Thailand: Zurück im Ducati-Königreich

Francesco Bagnaia holte den letzten GP-Sieg in Thailand

Die Fans in Thailand haben viel zu schauen: Ein Dutzend MotoGP-Fahrer wechselten die Mannschaften, ein Thailänder ist mit dabei, der Weltmeister fehlt. Nicht verändert hat sich dagegen die Favoritenrolle von Ducati.

Der MotoGP-Auftakt 2025 steht unter neuen Vorzeichen. Erstmals in der Geschichte der Königsklasse findet das erste Rennen zur Motorrad-Straßen-WM in Thailand statt. Gerade einmal vier Monate sind seit dem letzten Kräftemessen auf dem Chang International Circuit vergangen – und doch präsentiert sich den Fans in Thailand eine gänzlich neue Ausgangslage.

So ist der Weltmeister, der hier vor im vergangenen Oktober mit zwei Podestplätzen einen wichtigen Schritt zum Titel schaffte, nicht nur ins Aprilia-Lager gewechselt – Jorge Martin fehlt komplett. Nach seinem Verletzungs-Doppelschlag verpasst der Spanier erstmals in seiner Laufbahn das erste Rennen.

Auch ein weiterer Protagonist des Thailand-GP 2024 hat die Seiten gewechselt. Enea Bastianini, der beim drittletzten Event vom zweiten Startplatz aus den Sprintsieg geholt hatte, will nun versuchen, auf der KTM RC16 auf ähnliche Zeiten wie mit der Werks-Ducati zu kommen.

Mit neuer Markenidentität tritt auch Marco Bezzecchi auf. Der zu Aprilia gewechselte Lockenkopf hat durch seinen starken Auftritt beim Thailand-Test vor zwei Wochen für Begeisterung bei Aprilia gesorgt. Viele Augenpaare werden die schwarze RS-GP mit der Startnummer 72 beobachten.

Bei den Fans in Buriram dürfte sich auch rumgesprochen haben, dass GASGAS nicht mehr vertreten ist. Beim GP auf nasser Piste hatte Rookie Pedro Acosta das vorletzte Podium für die von Tech3 promotete Marke eingefahren. Nun sitzt der hochtalentierte Acosta mit auf einer RC16 im Red-Bull-Design, neu ist auch die «alte» Startnummer 31.

Aus sportlicher Sicht stehen die Chancen bestens für den nächsten Ducati-Triumph. Pecco Bagnaia, Pole-Setter und GP-Sieger 2024, büßte während der Wintertests zwar seine dominante Rolle ein, dennoch darf Bagnaia mit gesundem Selbstbewusstsein antreten. Als einziger Top-Pilot kann der Italiener auf ein identisches Umfeld vertrauen.

Die größte Konkurrenz ist im eigenen Lager auszumachen. Marc Marquez war der schnellste Pilot beim Test an Ort und Stelle. Beim letzten GP vor Ort haderte der sechsfache MotoGP-Champion allerdings nicht nur mit dem Wetter. Mehr als die Ränge 11 und 4 sprang für «MM93» beim letzten Buriram-Einsatz nicht heraus. Auch Alex Marquez und Franco Morbidelli mischten in der Vorbereitung an der Spitze mit.

Übrigens: Auch 2023 holte Ducati Corse in Thailand einen Doppelsieg. Dass die Desmosedici in Buriram aber nicht unschlagbar ist, das bewies zuletzt Miguel Oliveira mit seinem Sieg für Red Bull-KTM (2022).

Bei aller Anerkennung für die nach wie vor starke Aufstellung aus Bologna – aus Sicht der Fans gibt es ab dem ersten Training am Freitag nur einen Helden: Somkiat Chantra. Dass der erste Thailänder der MotoGP-Geschichte in seiner Heimat ein neues Kulturkapitel der Renngeschichte aufschlägt, ist aus der Sicht der Vermarkter der Lottogewinn mit Zusatzzahl.

Einen Vorgeschmack auf die Begeisterungsfähigkeit der Fans gab es im letzten Oktober, als Chantra nur knapp am Moto2-Podest vorbeirauschte. Der 26-Jährige zeigte eine solide Eingewöhnung auf der Honda RC213V, blieb aber doch hinter den anderen Neueinsteigern Fermin Aldeguer (Gresini) und Ai Ogura (Trackhouse) zurück.

Massiven Stellenwert hat der GP-Auftakt in Buriram auch für Chantras Arbeitgeber Honda. Die Japaner sind die Big Player auf dem Zweiradmarkt in Thailand. Gelingt es dem Hersteller aus Tokio endlich wieder, ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen, würde das hier gleich doppelt zählen.